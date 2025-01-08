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Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.01.2025 07:05
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Akaryakıt sektörü hem fiyat olarak hem de dev şirketlerin alım-satımları nedeniyle 2024'te hareketli günler geçirdi. Yılın son günlerinde Türkiye Petrolleri'nin satışı da gündem gelmiş hatta anlaşmada son aşamaya girilmişti. Rekabet Kurumu'nun bile onay verdiği satışta bir pürüz yaşandı ve Zeren Group şirketi almaktan vazgeçti. İptalin sebebinin ise 'milyon dolarlık' borçlar olduğu konuşuluyor.

Türkiye Petrolleri'nin satışı iptal edildi! 'Milyon dolarlık' detay sonradan fark edildi

2024 yılından akaryakıt devlerinin satış haberleri peş peşe geldi. 111 yıl sonra Türkiye'deki faaliyetlerine son veren BP'nin ardından Türkiye Petrolleri'nin satışı da sektörde büyük ses getirmişti.

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REKABET KURUMU 19 KASIM'DA ONAYLADI

Temmuz ayında imzalanan sözleşme ile Zeren Group, yurt içinde 700'e yakın akaryakıt istasyonu ve 8 dolum tesisi bulunan Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattığını duyururken, söz konusu anlaşma 19 Kasım'da Rekabet Kurumu tarafından onaylanmıştı.

SES GETİREN KARAR RESMEN DUYURULDU

2025 yılıyla birlikte akaryakıt istasyonlarının en kısa sürede devredilmesi beklenirken, Zeren Group'tan sürpriz bir açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, TP Petrol Dağıtım A.Ş. paylarının satın alınma sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, payların devredilmesi sürecinin sonlandırıldığına karar verildiği kaydedildi.

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MİLYONLARCA DOLARLIK BORÇ SON ANDA FARK EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, halihazırda Türkiye Petrolleri'nin sahibi olan Zülfikar Holding'le müzakerelerin yapıldığı, buna karşın beklentilerin karşılanmadığı gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi. Öte yandan Patronlar Dünyası, söz konusu satış işleminin, Türkiye Petrolleri'nin milyonlarca dolarlık borcunun son anda fark edilmesi nedeniyle iptal edildiğini iddia etti.

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İddiaya göre kesin satın alma işlemlerinde son aşamaya gelinirken, Zeren Group, yaptığı incelemelerde Zülfikar Holding tarafından kendilerine belirtilmeyen milyonlarca dolarlık borçlar tespit etti.

Hissenet
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
45.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.46
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.46
Gazyağı
37.94
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt istasyonu Petrol Akaryakıt satış
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