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Yatırım için hangi altın almalı? Gram mı bilezik mi külçe mi? Bozdururken zarar etmeyin... En az kayıp onda

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.12.2024 08:02
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FED'in faiz indirimi kararı sonrası altın fiyatları düşerken, uzmanlar alım fırsatı olabileceği uyarısında bulunuyor. Türk halkının en gözde yatırım araçlarından olan altında ise zamanla değişen tercihler dikkat çekiyor. Yatırım için altın alanlar; işçiliği olmayan alış satış arasında çok az fark olan has altına yöneldi. Peki hangi altını yatırım için almak lazım? Bozdururken en az hangi altında kayıp yaşanır? İşte detaylar...

Yatırım için hangi altın almalı? Gram mı bilezik mi külçe mi? Bozdururken zarar etmeyin... En az kayıp onda

Amerika Merkez Bankası (FED), piyasaların beklentisi doğrusunda 25 baz puan faiz indirimi yaptı. FED'in faiz kararı sonrası dolar değer kazanırken, altın fiyatları düşüşe geçti. Uzmanlar ise bu düşüşün aştın yatırımcısı için bir fırsat olduğu uyarısında bulunurken; Türk halkının en gözde yatırım araçlarından olan altınla ilgili değişen tercihler de dikkat çekiyor.

Eskiden altın yatırımı deyince akla işçilikli çeyrek, yarım, tam ve ata altın gelirken; zamanla birlikte tercihler değişti. Artık altı deyince akla külçe altın, gram altın ya da kesilmiş altın geliyor.

Kuyumcular da son zamanlarda yatırım için çekilmiş has altının tercih edildiğini belirtiyor. Has altını keserek istenilen kadar verebildiklerini belirten kuyumcular, alım-satım arasında da daha fark olduğunu belirtiyor.

kuyumcu

HANGİ ALTINDA ALIM-SATIM FARKI NE KADAR?

100 gram külçe altında alım satım arasında 1000 TL'lik bir fark oluşurken; 10 gram 24 ayar has altında 100 TL fark oluyor. Bileklikte ise 2 bin TL'lik bir fark söz konusu.

YATIRIMLIK İÇİN EN MANTIKLI ALTIN HANGİSİ?

1 gram altında yaklaşık 10 TL, 1 çeyrek altında yaklaşık 50 TL, yarım altında 100 TL, tam altında ise 200 TL'lik bir kaybın olduğunu belirten kuyumcular; en mantıklı yatırımlık altının gram altın olduğunu belirtiyor.

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ALTIN YATIRIMCILARINI UYARDI: SON FIRSAT OLABİLİR

Öte yandan altın yatırımcısı için dikkat çeken bir uyarı da geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında, FED'in faiz kararı sonrası yatırımcıları "Artık altın ve gümüş fiyatlarında düşüş fırsatı kollayanların hazırlık yapması gerekiyor. Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar benim paramla ucuz. Dolar ile alabileceğiz enstrümanların da ucuz olduğunu belirtmek isterim. Bu haftayı son hafta olarak görüyorum." diyerek uyardı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.940,26
2.940,63
% 0.7
08:20
Ons Altın / TL
91.416,77
91.454,25
% 0.67
08:35
Ons Altın / USD
2.608,98
2.609,36
% 0.66
08:35
Çeyrek Altın
4.704,41
4.807,93
% 0.7
08:20
Yarım Altın
9.379,42
9.615,86
% 0.7
08:20
Ziynet Altın
18.817,65
19.172,91
% 0.7
08:20
Cumhuriyet Altını
19.993,00
20.295,00
% 0.13
17:03
Anahtar Kelimeler:
gram altın külçe altın Altın altın fiyatları
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