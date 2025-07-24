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%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Şubeye gitmeden, tamamen faizsiz ve taksitli olarak 90.000 TL’ye kadar nakit alma fırsatınız var! Hesap.com’un sunduğu bu özel kampanya sayesinde ihtiyaçlarınızı ertelemeden karşılayabilir, geri ödemelerinizi kolaylıkla planlayabilirsiniz.

%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!
Müşerref Oğuz

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%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın! 1

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Kampanya Koşulları:

  • Sadece Hesap.com üzerinden ve mobil uygulama ya da web sitesinden başvuru yapan yeni banka müşterilerine özel.
  • Kampanya 90.000 TL’ye kadar tek seferlik faizsiz ihtiyaç kredisi kullanımına olanak tanır.
  • Başvuru yalnızca dijital platformlar (mobil + web) üzerinden geçerlidir.
  • Tüm başvurular ilgili banka tarafından değerlendirilip onaylandığı takdirde kredi kullandırılır.
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Anahtar Kelimeler:
faiz
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