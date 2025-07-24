%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Kampanya kapsamında bankaların faizsiz kredi tekliflerini tek sayfada karşılaştırabilir, sizin için en uygun seçeneği hızla seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Hemen Başvur – Faiz Ödemeden Kredi Alın!

Kampanya Koşulları:

Sadece Hesap.com üzerinden ve mobil uygulama ya da web sitesinden başvuru yapan yeni banka müşterilerine özel.

Kampanya 90.000 TL’ye kadar tek seferlik faizsiz ihtiyaç kredisi kullanımına olanak tanır.

Başvuru yalnızca dijital platformlar (mobil + web) üzerinden geçerlidir.

Tüm başvurular ilgili banka tarafından değerlendirilip onaylandığı takdirde kredi kullandırılır.