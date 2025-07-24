%0 faizli 90.000 TL krediyi kaçırmayın!

Kampanya kapsamında bankaların faizsiz kredi tekliflerini tek sayfada karşılaştırabilir, sizin için en uygun seçeneği hızla seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Hemen Başvur – Faiz Ödemeden Kredi Alın!
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Kampanya Koşulları:
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- Sadece Hesap.com üzerinden ve mobil uygulama ya da web sitesinden başvuru yapan yeni banka müşterilerine özel.
- Kampanya 90.000 TL’ye kadar tek seferlik faizsiz ihtiyaç kredisi kullanımına olanak tanır.
- Başvuru yalnızca dijital platformlar (mobil + web) üzerinden geçerlidir.
- Tüm başvurular ilgili banka tarafından değerlendirilip onaylandığı takdirde kredi kullandırılır.
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