FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. 20 kişi 4 saatte saydı! Milyonlarca lira para, kilolarca altın... 'Para önemli değil'

20 kişi 4 saatte saydı! Milyonlarca lira para, kilolarca altın... 'Para önemli değil'

14.09.2024 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da düzenlenen aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. Takıları 4 saatte 20 kişinin saydığı öğrenildi. Damadın babası Gevdan Aşireti Kanaat Önderi Şehmuz Işık yaptığı konuşmada paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değindi.

Van’daki Gevdan Aşireti Kanat Önderi Şehmuz Işık’ın oğlu Ömer Işık, Mizgin Işık ile dünya evine girdi. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 6 bin kişinin katılım sağladığı düğün töreninde geline 2 kilo altın, damada ise 15 milyon TL takı takıldı. 2 ton etli yemeğin dağıtıldığı düğün törenine aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. 4 saat süren ve yaklaşık 20 kişinin saydığı takı töreninin sonunda damada 15 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

AW287264_01

Toplanılan paralar bavullara konularak taşınırken, takı töreninin ardından yüzlerce kişi halay çekti.
Düğün törenine ise sosyal medya ve televizyonlarda sürekli boy gösteren Tıvorlu İsmail de katılım sağladı.
Düğün töreni sonunda açıklamada bulunan toy büyüğü iş adamı Veysel Ürüm, düğüne katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

AW287264_02

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN SİZİN GELMENİZ, SİZİN DOSTLUĞUNUZDUR"

Paranın önemli olmadığını, birlik beraberliğin önemli olduğuna değinen damadın babası Gevdan Aşireti Kanaat Önderi Şehmuz Işık, “Siz değerli dostlarımızı aramızda görmekten onur duydum. Para önemli değil, önemli olan sizin gelmeniz, sizin dostluğunuzdur. Birlik ve beraberliğimizi paylaştığınız için hepinize minnettarım. Takı töreninde toplanılan paralar aşiretler arasındaki yardımlaşmadır, dayanışmadır” dedi.

AW287264_03

Damada 15 milyon TL para takıldığını söyleyen damadın abisi Cigerhun Işık ise “Düğünümüze uzaktan ve yakından, yurt dışından katılım sağlayan bütün dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Düğünümüze yaklaşık 6 bin davetli katıldı. Küçükbaş hayvandan oluşmak üzere 2 ton et kestik. Damadımıza yaklaşık 15 milyon TL takıldı. Geline de 2 kilo altın da takıldı” diye konuştu. (İHA)

AW287264_04

AW287264_05

AW287264_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.808,97
2.809,65
% 0.78
23:59
Ons Altın / TL
87.448,66
87.498,42
% 0.89
23:59
Ons Altın / USD
2.577,74
2.578,36
% 0.75
23:59
Çeyrek Altın
4.494,35
4.593,77
% 0.78
23:59
Yarım Altın
8.960,62
9.187,54
% 0.78
23:59
Ziynet Altın
17.977,41
18.318,89
% 0.78
23:59
Cumhuriyet Altını
18.770,00
19.053,00
% 0.79
16:53
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Altın düğün para takı aşiret aşiret düğünü
En Çok Okunan Haberler
Narin soruşturmasının seyri değişti! Birinci cinayet zanlısı artık amca Salim Güran değil! Oklar tek bir isme doğru yöneldi

Narin soruşturmasının seyri değişti! Birinci cinayet zanlısı artık amca Salim Güran değil! Oklar tek bir isme doğru yöneldi

Fulya Öztürk denedi ama araya giremedi! Narin'in babası Arif Doğan canlı yayında Ferit Demir'i hedef gösterdi! Gazetecilerden mesaj yağdı

Fulya Öztürk denedi ama araya giremedi! Narin'in babası Arif Doğan canlı yayında Ferit Demir'i hedef gösterdi! Gazetecilerden mesaj yağdı

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

20 kişi 4 saatte saydı! Milyonlarca lira... 'Para önemli değil'

20 kişi 4 saatte saydı! Milyonlarca lira... 'Para önemli değil'

Yaptıkları zamlarla onları bile kaçırdılar!

Yaptıkları zamlarla onları bile kaçırdılar!

Merkez Bankası anketi ile 2025 emekli ve memur zammı tahmini! Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? İşte en yeni tablo

Merkez Bankası anketi ile 2025 emekli ve memur zammı tahmini! Ocak'ta en düşük maaş ne kadar olacak? İşte en yeni tablo

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.