Nakit ihtiyacı olanlar için GetirFinans'tan beklenen kampanya haberi geldi. Aylık %2,89'dan başlayan faiz oranları ve 650.000 TL'ye varan kredi fırsatı GetirFinans kullanıcılarını bekliyor!
4-6 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, krediye kolayca başvurup sonucunu anında öğrenebilirsiniz.
Kampanya Detayları ve Koşulları:
- kampanya 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir
- kampanyalı kredi faiz oranları %2,79 – %4,20 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir
- kampanya kapsamında kullanabileceğin kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır
- kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir
- avantajlı faiz oranlı krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsin ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez
- kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.
- 100.000 TL için aylık %2,89 faiz oranı ile 12 ayda kullanacağın kredinin yıllık maliyet oranı %57,4603’tür. Yıllık maliyet oranına tahsis ücreti dahil edilir, sigorta primi dahil değildir.
- kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir
- kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir
- Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir
