GetirFinans'ta kredide büyük indirim dönemi başladı. 4-6 Şubat tarihleri arasında geçerli, %2,89'dan başlayan aylık faiz oranları ve 650.000 TL'ye varan limitlerle nakit ihtiyacınıza hızlı çözüm sizi bekliyor.

650.000 TL'ye varan kredi fırsatı!

Nakit ihtiyacı olanlar için GetirFinans'tan beklenen kampanya haberi geldi. Aylık %2,89'dan başlayan faiz oranları ve 650.000 TL'ye varan kredi fırsatı GetirFinans kullanıcılarını bekliyor!

4-6 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyada, krediye kolayca başvurup sonucunu anında öğrenebilirsiniz.

Kampanya Detayları ve Koşulları:

  • kampanya 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerlidir
  • kampanyalı kredi faiz oranları %2,79 – %4,20 arasında kişi ve vadeye göre değişebilir
  • kampanya kapsamında kullanabileceğin kredi tutarı ön onaylı limitin ile sınırlıdır
  • kampanyalı oranlar 30.000 TL’nin üstündeki tutarlarda kullanılan hayat sigortalı krediler için geçerlidir
  • avantajlı faiz oranlı krediden kampanya tarihi boyunca yalnızca bir kez yararlanabilirsin ve yararlanma sonrasında cayma veya kredinin kapatılması halinde sonraki kredi kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmez
  • kredi tutarının %0,5’i kadar tahsis ücreti BSMV ile birlikte alınır.
  • 100.000 TL için aylık %2,89 faiz oranı ile 12 ayda kullanacağın kredinin yıllık maliyet oranı %57,4603’tür. Yıllık maliyet oranına tahsis ücreti dahil edilir, sigorta primi dahil değildir.
  • kredi başvuruları, banka kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir
  • kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı sonlandırma hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir
  • Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği kişilerin, müşteri olma başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
