AccelarateX Programına Emre Kurttepeli de katıldı

Emre Kurttepeli AccelerateX programı açılış konuşmasında: ‘’Girişimcilik için bir formül yok, herkesin şansı eşit, En çok kıymet verilmesi gereken şey zaman. Zamanı geri getiremezsiniz. Büyük düşünün, ne yapıyorsanız değecek bir şey olsun. Kültür tarafına ilk günden yoğunlaşın. Şirkette ölçeklenirken oluşturduğunuz kültür önemli, büyüdüğünüzde kültürü değiştiremezsiniz. Global olun. İlk günden global yapıyı düşünün, düşünce yapısını oturtmaya çalışın. 3 yıl sonra değil, şimdi.’’ dedi

Programa kabul edilen 12 kurucu, Google tarafından reklam ve bulut, pazarlama ve iletişim desteği ile pek çok eğitime erişim, Endeavor mentorlarından destek alma ve yatırımcılarla tanışma fırsatı edinecek.

GROWTH PROGRAM: ACCELERATEX NEDİR?

Girişimleri için en doğru desteği almak isteyen kuruculara yönelik yepyeni Growth Program: AccelerateX, Google Türkiye ve Endeavor Türkiye tarafından geliştirildi.

Growth Program: AccelerateX, büyüyen girişimlere özel olarak tasarlanan içeriklere ve büyüme konusunda uzman mentor ağına 3 aylık yoğun bir atölye erişim sağlıyor.