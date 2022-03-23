Adi komandit şirket nedir, nasıl kurulur? Adi komandit şirketlerin özellikleri nelerdir?

Adi komandit şirket türünde kişiler ticari bilgiye sahip olmasa da kazanç elde edebilmektedir. Adi komandit şirketler, şahıs şirketi olarak da görülmektedir. Herhangi bir ticari işletmeyi işletmek için kurulan bu şirket türünün özellikle bağımsız bir işletme olması gerekmektedir. Ayrıca kurulacak işletmenin gelir seviyesinin esnaf düzeyini aşması amaçlanmalıdır.

Adi Komandit Şirket Nedir?

Ticari faaliyet gösteren bir işletme; ticari unvanla işletilmek için kurulmuş, şirketin alacaklılarına karşı ortaklardan birinin veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmış, diğer ortakların ise sorumluluklarının belli bir sermaye ile sınırlı tutulduğu şirket türüne adi komandit şirket adı verilmektedir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan kişilerin gerçek kişilerden oluşması son derece önemlidir. Ayrıca bu kişilere komandite denmektedir. Diğer yandan sorumluluğu sınırlı olan kişiler ise tüzel kişilerden oluşmaktadır. Bu tüzel kişilere de komanditer denmektedir. Adi komandit şirket türünde kişilerin ticaret ile uğraşması şartı aranmamaktadır. Kişiler sadece yatırımcı olarak da şirket kurabilir ve kazanç elde edebilir.

Adi Komandit Şirketlerin Özellikleri

Adi komandit şirket türünde iki veya daha fazla ortak yer almaktadır. Birden fazla kişinin hayata geçirdiği bu şirket türü birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

Adi komandit şirket türünde bazı ortakların sorumluluğu sınırlandırılmıştır.

Bazı ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

Ticari bilgiye ve yeteneğe sahip olmayanların kolay bir şekilde kazanç elde etmesine fırsat sunmaktadır.

Yeterli sermayeye sahip olmayan kişiler de ticari faaliyetlere katılım sağlayabilmektedir.

Şirkete ortak olanların en az iki kişiden oluşması gerekmektedir.

Denetim ve Yönetim kurulları bulunmaktadır.

Şirket ortaklarından en az birinin gerçek kişi ve sınırsız sorumluluğa sahip olması gerekmektedir.

Adi Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Adi komandit şirket en az iki ortaktan oluşmaktadır. Bu ortakların en az birinin sorumluluğunun sınırsız olması gerekmektedir. Sorumlulukları sınırsız olanlar gerçek kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilere komandite denmektedir. Sorumluluğu sınırlı olan ortaklar ise komanditer olarak ifade edilmektedir. Komanditer ortaklar gerçek kişi veya tüzel kişi olabilmektedir.

Komandite veya komanditer ortağa sahip olmayan şirketler, adi komandit şirket başvurusunda bulunamamaktadır. Adi komandit şirketlerin ticaret unvanları gerçek kişilerden oluşan ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermelidir.

Adi Komandit Şirketlerin Kuruluş Aşamaları

İlk olarak kişilerin adi komandit şirket açma başvurunda bulunması gerekmektedir. Şirketi açma esnasında birtakım belgeler istenmektedir.

Ticaret Sicil Memurluğuna Verilecek Belgeler: Şirketi kurmak isteyen kişiler tarafından imzalanacak dilekçe, noter onaylı sözleşme, şirkete ortak olan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak bir taahhütname, Merkez Bankası'na yatırılan sermayenin fotokopisi ve imza yetkisi verilen kişinin noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi.

Şirketi kurmak isteyen kişiler tarafından imzalanacak dilekçe, noter onaylı sözleşme, şirkete ortak olan kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak bir taahhütname, Merkez Bankası'na yatırılan sermayenin fotokopisi ve imza yetkisi verilen kişinin noter onaylı ve imzalı tescil beyannamesi. Kanuni Defterler: Pay, yevmiye, defteri kebir, envanter, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri.

Pay, yevmiye, defteri kebir, envanter, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri. Vergi Dairesine Verilecek Evraklar: İmza sirküleri, matbu dilekçe, ikametgâh belgeleri, kontrat fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.

Gerekli olan tüm belgeleri temin ettikten sonra adi komandit şirket açma talebinde bulunulabilir. Ardından Ticari oda kaydı, sanayi odası kaydı gibi kayıt işlemlerinin de tamamlanması gerekmektedir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra ise SGK işlemleri yapılmalı ve işe giriş bildirgeleri verilmelidir.

Adi Komandit Şirket Kaç Kişi ile Kurulur?

Adi komandit şirket kurmak için en az iki kişinin olması gerekmektedir. Bu iki kişiden birinin komandite (sorumluluğu sınırsız), diğerinin ise komanditer (sorumluluğu sınırlı) olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şirket türünde söz hakkı çoğunlukla komandite yani gerçek kişilerden oluşan ortaklara aittir.

Ticaret bilgisi olmayan fakat ticarete atılmak isteyen herkes adi komandit şirket kurabilme fırsatına sahiptir. Doğrudan ticaret ile uğraşmayan kişiler de belirli bir sermaye ortaya koyarak, adi komandit şirketine ortak olabilir ve kazanç elde edebilir.



