Akdi faiz nedir​? Akdi faiz anapara faizi mi? Akdi faiz hesaplama​

Bankacılık ürünleri arasında en çok rağbet gören hizmetlerden biri olan kredi kartlarının aylık dönem borçları hesaplanır. Bu tutar kişinin kart aracılığıyla 1 ay boyunca harcadığı miktarı yansıtır. Dönem borcunun asgari tutarı veya daha fazlası ödendiğinde ise geriye kalan miktara gecikme faizi işletilmez. Ancak bu durumda borca son ödeme veya bir sonraki hesap kesim tarihine kadar akdi faiz uygulanması söz konusu olur. Bu yasal ücretin azami oranlarının ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından aylık olarak kamuoyuyla paylaşıldığı bilinir.

Akdi faiz nedir?

Kredi kartının dönem borcunun ödemesi yapılmazsa, bu durumda gecikme faizi uygulaması başlatılır. Ancak bu bankacılık ürününün hesap özetinde çıkan toplam borcun asgarisi ödendiği takdirde, arda kalan tutara yansıtılan bir faiz türü de mevcuttur. Bu yasal ücrete akdi faiz adı verilirken, söz konusu tutarın dönem borcunun ödenmeyen kısmına işlendiği belirtilmelidir. "Akdi faiz ne demek?" diyen kişilere bu uygulamanın gecikme ücretinden ne farkı olduğu aşağıdaki gibi detaylı olarak açıklanmalıdır:

Örneğin; bir kişinin 50 bin TL üzeri limitli kredi kartı dönem ödemesinin toplamı 10.000 TL olabilir.

Bu durumda kişinin asgari yani minimum ödeme tutarının 4.000 TL olarak belirtildiği düşünülür.

Değerlendirilen bu örnekte kredi kartı sahibi olan kişi, hesabına 4.000 TL veya daha yüksek tutarda para yatırırsa gecikme faizinden etkilenmez.

Ancak ödeme yapılan tutardan geriye kalan anapara miktarına akdi faiz uygulanır.

Sunulan bu örnekte kredi kartı borcuna gecikme faizinin yansıtılması için ise ödemenin 4.000 TL'nin altında olması gerekir.

Akdi faiz anapara faizi mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz, kredili ürünlerde geçerli olmak üzere önceden imzalanan sözleşmelerde yer bulan bir cezai işlem tutarıdır. Aylık borç tutarının asgari tutarının veya daha fazlasının ödenmesi, ancak tamamının hesaba yatırılmaması durumunda akdi faiz işletilir. Dolayısıyla bu ücretin yaygın bir şekilde anapara veya temerrüt faizi olarak da nitelendirildiği görülür.

Akdi faiz oranı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 10972 sayılı BDDK kararının 1. maddesi kapsamında azami faiz oranlarının açıklandığı görülür. Akdi faiz ücretinin maksimum hangi oranda uygulanabildiği de her ay düzenli olarak aynı yetkili kurum tarafından belirtilir. Türk lirası ve yabancı para birimleri için kredi kartı ve mevduat hesaplarına bu ceza tutarının yüzde kaç oranında uygulanabildiği merak edilir. Güncel yönetmeliğe göre akdi faiz tutarının nasıl işletildiği aşağıda açıklanmıştır:

Alınan son kararlara göre kredi kartı azami akdi faiz oranı %4,25 oranındadır.

Yine kredili mevduat hesaplarına yansıtılabilen bu cezai ücretin en fazla %5 oranında olabildiği görülür.

Türk lirasıyla yapılan nakit çekim işlemlerinde de akdi faiz oranı maksimum %5 oranında uygulanabilir.

Yabancı para birimlerinin kullanıldığı kredi kartlarındaysa güncel azami akdi faiz oranı %3,40 şeklindedir.

Kredi kartı akdi faiz hesaplama işlemi nasıldır?

Bir kredi kartının dönem borcunun minimum asgari tutarı ödendiği takdirde, geriye kalan ekstre miktarına akdi faiz işlendiği bilinir. Dolayısıyla bu cezai ücretin hesaplanabilmesi için dönem borcundan artan ödeme tutarı ve faiz oranı değerlerine hakim olunmalıdır. Akdi faiz hesaplama işlemi için gerekli olan oran bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından azami sınırlarıyla açıklanır. Ancak bankaların bu maksimum oranları aşmayacak şekilde daha düşük yüzdelerle akdi faiz işletmeleri mümkündür.

Örneğin; bir bankanın kredi kartlarına aylık %2,25 oranında akdi faiz uyguladığı düşünülebilir. Bu durumda kişinin dönem borcunun 1.000 TL olduğu, asgari ödeme tutarınınsa 300 Türk lirası olarak hesaplandığı söylenebilir. Kişi, ekstrede çıkan tutarın yalnızca asgarisini hesabına yatırdığı takdirde geriye 700 TL'lik bir ödeme kalır. Arda kalan anapara borcuna hesap kesim ve son ödeme tarihi arasında %2,25 oranındaki akdi faiz işletildiği zaman toplam cezai tutar 5,25 TL olur. İlgili tutarın bir sonraki hesap kesim tarihine kadar hesaplanması durumunda ise 15,75 TL'lik bir akdi faiz miktarı ortaya çıkar.