FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans
  4. Akdi faiz nedir​? Akdi faiz anapara faizi mi? Akdi faiz hesaplama​

Akdi faiz nedir​? Akdi faiz anapara faizi mi? Akdi faiz hesaplama​

Burcu Tufan Burcu Tufan
18.10.2024 13:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların müşterilerine sunduğu ürünlerden olan kredi kartlarının aylık dönem ödemeleri bulunur. Hesap ekstresinde çıkan aylık dönem borcunun minimum asgari tutarı ödendiğinde arda kalan tutara faiz işletilir. Bu yasal ücretin akdi faiz olarak adlandırıldığı görülürken, azami oranlarının ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklandığı söylenmelidir. Ancak bankaların kredi kartlarıyla nakit çekimlerine uyguladıkları akdi faiz yüzdesi, açıklanan azami oranlardan daha düşük olabilir.

Akdi faiz nedir​? Akdi faiz anapara faizi mi? Akdi faiz hesaplama​

İçindekiler

  • Akdi faiz nedir?
  • Akdi faiz anapara faizi mi?
  • Akdi faiz oranı nedir?
  • Kredi kartı akdi faiz hesaplama işlemi nasıldır?

Bankacılık ürünleri arasında en çok rağbet gören hizmetlerden biri olan kredi kartlarının aylık dönem borçları hesaplanır. Bu tutar kişinin kart aracılığıyla 1 ay boyunca harcadığı miktarı yansıtır. Dönem borcunun asgari tutarı veya daha fazlası ödendiğinde ise geriye kalan miktara gecikme faizi işletilmez. Ancak bu durumda borca son ödeme veya bir sonraki hesap kesim tarihine kadar akdi faiz uygulanması söz konusu olur. Bu yasal ücretin azami oranlarının ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından aylık olarak kamuoyuyla paylaşıldığı bilinir.

Akdi faiz nedir?

Kredi kartının dönem borcunun ödemesi yapılmazsa, bu durumda gecikme faizi uygulaması başlatılır. Ancak bu bankacılık ürününün hesap özetinde çıkan toplam borcun asgarisi ödendiği takdirde, arda kalan tutara yansıtılan bir faiz türü de mevcuttur. Bu yasal ücrete akdi faiz adı verilirken, söz konusu tutarın dönem borcunun ödenmeyen kısmına işlendiği belirtilmelidir. "Akdi faiz ne demek?" diyen kişilere bu uygulamanın gecikme ücretinden ne farkı olduğu aşağıdaki gibi detaylı olarak açıklanmalıdır:

  • Örneğin; bir kişinin 50 bin TL üzeri limitli kredi kartı dönem ödemesinin toplamı 10.000 TL olabilir.
  • Bu durumda kişinin asgari yani minimum ödeme tutarının 4.000 TL olarak belirtildiği düşünülür.
  • Değerlendirilen bu örnekte kredi kartı sahibi olan kişi, hesabına 4.000 TL veya daha yüksek tutarda para yatırırsa gecikme faizinden etkilenmez.
  • Ancak ödeme yapılan tutardan geriye kalan anapara miktarına akdi faiz uygulanır.
  • Sunulan bu örnekte kredi kartı borcuna gecikme faizinin yansıtılması için ise ödemenin 4.000 TL'nin altında olması gerekir.

Akdi faiz anapara faizi mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz, kredili ürünlerde geçerli olmak üzere önceden imzalanan sözleşmelerde yer bulan bir cezai işlem tutarıdır. Aylık borç tutarının asgari tutarının veya daha fazlasının ödenmesi, ancak tamamının hesaba yatırılmaması durumunda akdi faiz işletilir. Dolayısıyla bu ücretin yaygın bir şekilde anapara veya temerrüt faizi olarak da nitelendirildiği görülür.

Akdi faiz oranı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 10972 sayılı BDDK kararının 1. maddesi kapsamında azami faiz oranlarının açıklandığı görülür. Akdi faiz ücretinin maksimum hangi oranda uygulanabildiği de her ay düzenli olarak aynı yetkili kurum tarafından belirtilir. Türk lirası ve yabancı para birimleri için kredi kartı ve mevduat hesaplarına bu ceza tutarının yüzde kaç oranında uygulanabildiği merak edilir. Güncel yönetmeliğe göre akdi faiz tutarının nasıl işletildiği aşağıda açıklanmıştır:

  • Alınan son kararlara göre kredi kartı azami akdi faiz oranı %4,25 oranındadır.
  • Yine kredili mevduat hesaplarına yansıtılabilen bu cezai ücretin en fazla %5 oranında olabildiği görülür.
  • Türk lirasıyla yapılan nakit çekim işlemlerinde de akdi faiz oranı maksimum %5 oranında uygulanabilir.
  • Yabancı para birimlerinin kullanıldığı kredi kartlarındaysa güncel azami akdi faiz oranı %3,40 şeklindedir.

Kredi kartı akdi faiz hesaplama işlemi nasıldır?

Bir kredi kartının dönem borcunun minimum asgari tutarı ödendiği takdirde, geriye kalan ekstre miktarına akdi faiz işlendiği bilinir. Dolayısıyla bu cezai ücretin hesaplanabilmesi için dönem borcundan artan ödeme tutarı ve faiz oranı değerlerine hakim olunmalıdır. Akdi faiz hesaplama işlemi için gerekli olan oran bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından azami sınırlarıyla açıklanır. Ancak bankaların bu maksimum oranları aşmayacak şekilde daha düşük yüzdelerle akdi faiz işletmeleri mümkündür.

Örneğin; bir bankanın kredi kartlarına aylık %2,25 oranında akdi faiz uyguladığı düşünülebilir. Bu durumda kişinin dönem borcunun 1.000 TL olduğu, asgari ödeme tutarınınsa 300 Türk lirası olarak hesaplandığı söylenebilir. Kişi, ekstrede çıkan tutarın yalnızca asgarisini hesabına yatırdığı takdirde geriye 700 TL'lik bir ödeme kalır. Arda kalan anapara borcuna hesap kesim ve son ödeme tarihi arasında %2,25 oranındaki akdi faiz işletildiği zaman toplam cezai tutar 5,25 TL olur. İlgili tutarın bir sonraki hesap kesim tarihine kadar hesaplanması durumunda ise 15,75 TL'lik bir akdi faiz miktarı ortaya çıkar.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
faiz kredi kartı faiz oranı kaç kredi kartından nakit avans çekmek Aylık gecikme faizi
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı

CHP skandala böyle göz yummuş

CHP skandala böyle göz yummuş

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Tüm şehir onun sayesinde iki kat iş yapıyor! Nüfus bile arttı

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi... 6 bin 500 kişi mercek altına alındı! 4 milyar liralık ticaret ortaya çıktı!

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi... 6 bin 500 kişi mercek altına alındı! 4 milyar liralık ticaret ortaya çıktı!

Maaş bağlama sisteminden emeklilik yaşına kadar...  5 maddeyle anlattı

Maaş bağlama sisteminden emeklilik yaşına kadar...  5 maddeyle anlattı

'Açıkta kalmamak için...' Altın almanın zamanı mı? Yanıt geldi

'Açıkta kalmamak için...' Altın almanın zamanı mı? Yanıt geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.