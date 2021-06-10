Analık sigortası nedir? Analık sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Ceza İnfaz Kurumları’nda çalışan tutuklu ve hükümlüler, 4a ve 4b sigortalılar, sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak için götürülen Türk çalışanları kapsayan Analık sigortası ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

ANALIK SİGORTASI NEDİR?

4A ve 4B sigortalılık şartlarına uygun sigortalı erkek veya kadının sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan kadının veya gelir, aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

Çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik durumu analık hali sayılır.

Doğumdan sonraki sekiz haftalık

ANALIK SİGORTASINDAN KİMDEN FAYDALANABİLİR?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,

4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar,

Tutukevlerinde ve Ceza İnfaz Kurumları'nda çalışan hükümlü ve tutuklular,

Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak için götürülen Türk çalışanlar,

Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar analık sigortasından yararlanmaktadır.

ANALIK SİGORTASI KAPSAMI

Analık sigortasından sigortalıya, analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik zamanında,