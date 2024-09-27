Ata lira nedir? Ata lira kaç gram? Ata lira ile Cumhuriyet altını aynı mı?

Altın çeşitlerinin hangi nitelikleri taşıyacak şekilde basılacağını belirleyen kurallar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1738 sayılı kanunun ilgili maddesinde sıralanır. Bu bağlamda Ata liranın kaç gram ağırlığında, hangi ayarda ve ne gibi tasarım özelliklerine sahip olacak şekilde basıldığı açıklanabilir. Buna ek olarak Ata lira ile Cumhuriyet altını arasındaki ilişki de sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla bu altın çeşidini diğer ziynetlerden ayıran özellikler açıklanmalı ve ardından “Ata lira ile Cumhuriyet altını aynı mı?” sorusunun doğru yanıtı aktarılmalıdır.

Ata lira nedir?

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü denetiminde basılan Cumhuriyet altının temelde 2 ayrı çeşidi vardır. Bunlar; ziynet ve meskük olarak adlandırılır. Ata lira da belli başlı özellikleriyle Cumhuriyet altının diğer çeşitlerinden ayrılan bir kuyumculuk ürünüdür. Ancak bu kuyumculuk ürününün temelde sarı lira, tam altın ve Cumhuriyet altını olarak da adlandırıldığı görülür. Tam altınla toplam ağırlığı gibi belli başlı özellikleri bakımından farklılık gösteren Ata lira, Cumhuriyet altınıyla ise aynıdır.

Ata lira kaç gram?

Cumhuriyet altını ve sarı lira gibi isimlerle de bilinen Ata liranın hangi özelliklere sahip olduğu sıkça araştırılır. Bu bağlamda ilk olarak Ata lira ile tam altının temel farklarından biri olan toplam ağırlığa değinilmelidir. Tam altına göre daha ağır olan Ata liranın 7,216 g olarak basıldığı görülür. Ayrıca bu kuyumculuk ürününün genelde kulpsuz olarak basıldığı ve kullanım amacına göre kulpla birleştirildiği söylenebilir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü denetiminde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1738 sayılı kararına göre basılan Ata liranın diğer nitelikleri ise aşağıda listelenmiştir:

Ziynetin ön yüzüne bakıldığında kûfi tarzda olan Türkiye Cumhuriyeti yazısıyla karşılaşılır.

Bu ziynetin yine ön yüzünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temsil eden

1923 ile basıldığı tarihi yansıtan yıl bilgisi yer alır.

Ata liranın kenarlarının çevresinde meşe yaprakları ve buğday başakları rölyefi bulunur.

Ürünün arka yüzüne ortalanmış bir şekilde Atatürk’ün profil rölyefi basılır.

Ata liranın arka yüzünün etrafını çevreleyen yazılar ise “Hakimiyet Milletindir” ve “Ankara” olarak belirtilmelidir.

Bu altın liranın 22 ayar (916,6 milyem) değerinde basıldığı söylenebilir.

Ata lira ile Cumhuriyet altını aynı mı?

Ata Lira, genellikle Cumhuriyet Altını'nı ifade etmek için halk arasında kullanılan yaygın bir terimdir. Cumhuriyet Altını'nın özellikle Tam Altın boyutundaki çeşidi için bu isim daha sık kullanılır. Yani halk dilinde "Ata lira" dendiğinde genellikle Tam Cumhuriyet altını kastedilir.