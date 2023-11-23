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Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

23.11.2023 12:33 | Son Güncelleme:
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Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 458 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.973 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.484 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 29.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.878 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.270 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0900'da seyrediyor.

Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankasının enflasyonla mücadeleye ilk başlayan bankalardan olmasına karşın bankanın politika faizlerini diğer önemli merkez bankalarından daha uzun süre yüksek seviyelerde tutması gerekebileceğinden endişe ediliyor.

"ZİRVE NOKTASINA ÇOK YAKIN"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB üyesi Joachim Nagel ECB'nin politika faizlerinin zirve noktasına çok yakın olduğunu ifade etti.

Bugün bölgede açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelecek sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin devam etmesi halinde Avrupa'da risk iştahının artabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olmasının dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olduğunu belirtti. (AA)

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Almanya İspanya borsa avrupa borsaları
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