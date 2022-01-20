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BOTAŞ’tan sanayi gazına kısıtlama

20.01.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına yönelik yeni bir karar aldı. BOTAŞ tarafından şirketlere gönderilen yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandırıldığı ifade edildi.

BOTAŞ’tan sanayi gazına kısıtlama

BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını duyurdu.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırladı. Yazıda Kademe 1 hesabı dışındaki hesaplamalarda yer alan hesaplamadaki aylık tüketim miktarının 1 güne karşılık gelen miktarın yüzde 60'ı kadar gaz çekme talimatı verildi.

BOTAŞ yazısında kısıtlama kararının gerekçesi kış nedeniyle talebin artması ile yurt dışı tedarikçilerin kesintileri olarak açıklandı. Yazıda talimata uyulmaması halinde sözleşmelere göre ceza uygulanacağı belirtildi.

BOTAŞ yazıda kısıtlamanın süresine ilişkin bir açıklama yapmadı.


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