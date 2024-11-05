Desilyon nedir? Desilyonda kaç sıfır var? Desilyondan sonra ne gelir?

Büyük sayılar üzerine yapılan ölçeklendirmede desilyonun 10 üssü 33 gösterimiyle ifade edildiği saptanır. Bu kapsamda ilgili değerin alt grubundaki büyük sayıdan 1000 adet içerdiği söylenebilir. Buna ek olarak büyük sayıların adlandırmasında üstte yer alan değer de 1000 adet desilyondan oluşur. Dolayısıyla desilyondan büyük olan sayının gösterimi 10 üssü 36 şeklindedir. Bu çerçevede sayıların ölçeklendirilmesi üzerine detaylı bilgi edinmek için araştırma yapanlara desilyonun basamak ve sıfır sayısı ile üst ve alt grubundaki değerlerin isimleri gibi açıklamalar sunulmalıdır.

Desilyon nedir?

Desilyon, büyük sayılar ölçeklendirmesinde nonilyondan sonra gelir. Bu kapsamda ilgili sayı biriminin 1000 adet nonilyondan oluştuğu belirtilmelidir. Bununla birlikte "Desilyon ne demek?" sorusu cevaplanırken ele alınan büyük sayının 10 üssü 33 ifadesiyle gösterildiği söylenebilir.

Sunulan bu bilgiye göre desilyonun içerdiği sıfır ve basamak sayısı da pratik bir şekilde anlaşılır kılınır. 10 üssü 33 ile ifade edilen bir desilyonun toplam basamak sayısı 34'tür. Bu doğrultuda "Desilyonda kaç sıfır var?" sorusuysa "33" olarak cevaplanır.

Bir desilyon yazılırken 34 basamağın 33'ü sıfırdan oluşur. Bu bilgi özelinde bir, on ve yirmi desilyon gibi büyük sayıların nasıl yazıldığı şu şekilde örneklendirilir:

Bir desilyon: 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 On desilyon: 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Yirmi desilyon: 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Desilyondan sonra ne gelir?

Desilyonun üstü ele alınırken ilk olarak bu büyük sayıyı oluşturan birimden söz edilmelidir. 1 desilyon toplamda 1000 nonilyonu kapsar. Desilyondan daha büyük olan sayının adıysa undesilyon olarak bilinir. Büyük sayıların sınıflandırıldığı listede desilyonun 10 üssü 33 ifadesiyle açımlandığı belirtilir. Bu sayıdan daha büyük olan undesilyonsa 10 üssü 36 ile gösterilir. Özetle; desilyon olarak adlandırılan büyük sayının altı nonilyon, üstüyse undesilyondur.