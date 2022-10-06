Dostlar Meclisinin misafiri bu kez eski dost Yahya Arıkan

Celal Özgüroğlu yemekte geçmişten bu güne İSMMMO’yu ve bu günden geleceğe TÜRMOB’u konuştuklarını söyledi. Bu güne kadar yapılan hizmetler için TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan’a teşekkür ettiklerini, TÜRMOB Başkanı ve gelecek dönem adayları Emre Kartaloğlu’na başarı dilediklerini ifade etti.

Özgüroğlu, mesleği geleceğe taşırken dikkat edilmesi ve ilaveten yapılması gerekenleri konuştuklarını ve ayrıca kendisi gibi Dostlar Meclisi üyelerinin de mesleğe dair görüş ve önerilerini Sayın Arıkan ile paylaştılar dedi.

Bugün burada yemekte bulunan arkadaşların tutarlı muhalif duruşlarının ve fayda sağlayıcı eleştirel tutumlarının camiaya ışık tuttuğunu, birlikte kardeşçe sunulan her öneriye bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da açık olduklarını ifade eden Arıkan Dostlar Meclisi kurucusu Celal Özgüroğlu başta olmak üzere tüm üyelerine “seçim öncesi seçimi değil de mesleği konuştukları için” ve ayrıca hangi grupta olurlarsa olsunlar vermiş oldukları katkılar nedeniyle ayrı ayrı teşekkür etti.

Yemeğe Mali Müşavir Celal Özgüroğlu dışında Canip Aslan, Hüseyin Dulay, Hayrettin Turan, Halil Mecit, Zeki Yıldız, Osman Güner ve Hıdır Daştan katıldılar.





