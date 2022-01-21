Elektrik faturası desteği nasıl alınır, kimlere verilir? Elektrik faturası desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan elektrik fatura yardımı, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. ''Elektrik faturası desteği ne kadar?'' ve ''Elektrik faturası desteği kimlere verilir?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.
Geçtiğimiz yıl 137 TL olan elektrik fatura yardımı tutarı, bu yıl 206 TL olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik fatura yardımıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulmuş bir destek türüdür. Elektrik tüketim desteğinden yararlanabilen vatandaşlar, PTT şubelerinden başvurularını yapabilirler.
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