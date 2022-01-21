Elektrik faturası desteği nasıl alınır, kimlere verilir? Elektrik faturası desteği ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan elektrik fatura yardımı, vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. ''Elektrik faturası desteği ne kadar?'' ve ''Elektrik faturası desteği kimlere verilir?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

ELEKTRİK FATURA YARDIMI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 137 TL olan elektrik fatura yardımı tutarı, bu yıl 206 TL olarak belirlendi.

ELEKTRİK FATURA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik fatura yardımıyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Elektrik tüketim desteği, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için oluşturulmuş bir destek türüdür. Elektrik tüketim desteğinden yararlanabilen vatandaşlar, PTT şubelerinden başvurularını yapabilirler.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı

Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı

Çoklu Doğum Yardım Programı

Kronik Hastalık Yardım Programı

Engelli Aylıkları

Yaşlı Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

65 yaş üstü muhtaç kişiler



