EMEKLİ MEMUR ZAMMI ne kadar olacak? Asgari ücret sonrası 2023 SSK, Bağkur emekli maaşı açıklandı mı? Erdoğan'dan açıklama geldi

Emekli memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Emekli ve memur maaşlarına ocak ayında yeni yıl zammı yapılacak. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından rakamlar yeniden belirlendi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,03 zammı şimdiden haketti. Açıklanan veri sonrası yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya yükseldi. İşte merak edilenler...

ERDOĞAN'DAN MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. "Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin kazancını çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Amacımız bir sonraki yıl yani 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üzerine çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz."

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olmuştu. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL’ye yükseltilmişti. Memur ve memur emeklileri içinse yüzde 34,85 enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi. Yılın ikinci yarısında ise ilk 5 aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonu sonrası SGK ve Bağ-Kurlu emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı cebine koydu.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah’ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65,2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70,5 olması durumunda yüzde 19,75, yüzde 78,7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25,45 zam söz konusu olacak.

REFAH PAYI DA VERİLECEK

Tüm bu gelişmelerin yanında Ocak zammına ilave olarak refah payı ve ek gösterge farklı ile ek zamların da yapılması söz konusu. Öte yandan 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşı hesaplama için tahminler de yapılmaya başlandı. En düşük emekli maaşı için asgari ücret oranında artış talep edilirken, ihtimaller de tek tek sıralandı.

ZAM FORMÜLLLERİ SIRALANDI

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak gelmesi ile SGK ve Bağ-Kurluların emekli maaşının yüzde 17,5, yüzde 4 gelmesi halinde yüzde 18,6, yüzde 5 gelmesi halinde ise yüzde 19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse yüzde 3’lük Aralık enflasyonu yüzde 18,6, yüzde 4’lük enflasyonu yüzde 19,7 ve yüzde 5’lik enflasyon yüzde 21 zam olarak yansıyacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Bu yıl için 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.500 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.000 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803

