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Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2018 Konferansı’na Panel Konuşmacısı Olarak Katıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.01.2020 19:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en etkili internet konferansı Webrazzi Summit 2018 geçtiğimiz ay gerçekleşti.

Blockchain teknolojilerinden yapay zekaya, yatırım ekosisteminden finansal teknolojilere, e-ticaretten dijital pazarlamaya ve e-spora kadar birçok konu başlığının yer aldığı konferansta, ülkemizdeki önemli girişimlerin şu anda bulunduğu noktaya gelirken geçtiği yolları ve bir girişimin nasıl başarılı olabileceğiyle ilgili önemli bilgileri, “Yeni Başarı Hikayeleri için Reçete Nedir?” isimli panelde konuşuldu.

Arda Kutsal‘ın moderatörlüğünü üstlendiği, Emre Kurttepeli ile birlikte Nevzat Aydın ve Selçuk Yorgancıoğlu’ nun konuşmacı olarak katıldığı panel büyük ilgi topladı.

Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2018 Konferansı’na Panel Konuşmacısı Olarak Katıldı

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Anahtar Kelimeler:
Webrazzi Summit 2018, internet konferansı, Emre Kurttepeli,

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