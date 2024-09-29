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EPDK nedir, ne iş yapar? EPDK'nın açılımı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
29.09.2024 13:39
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Açılımı ve kuruluş tarihi merak edilen EPDK, ilk olarak ortaya çıktığı günden itibaren yetki ve sorumlulukları artan bir kurumdur. Bu kurumun günümüzde 5 ayrı kanunda belirtilen maddelere göre bağımsız denetleme ve düzenleme yetkisine sahip olduğu bilinir. Enerji kaynaklarının denetlenmesi ve belirli unsurlara göre üretilmesi konusunda rol oynayan EPDK, bunların tüketiciye ulaşma aşamasında da çeşitli stratejiler geliştirir.

EPDK nedir, ne iş yapar? EPDK'nın açılımı nedir?

İçindekiler

  • EPDK nedir?
  • EPDK görev ve yetkileri nelerdir?
  • EPDK kime bağlı?

Bağımsız bir şekilde düzenleme ve denetleme yetkilerini kullanabilen EPDK; doğal gaz, elektrik, petrol gibi enerjilerin üretildiği piyasaları kontrol altında tutar. Enerji kaynaklarının daha verimli, kaliteli, düşük maliyetli hâle getirilmesinde ilgili kurumun rol oynadığı belirtilir. 3 Mart 2001 tarihinde kurulduğu zaman Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak isimlendirildiği görülen bu oluşum, zaman içerisinde geniş kapsamlı yetki ve sorumluluklar kazanmıştır. Dolayısıyla günümüzde bu kurumun hangi alanlarda yetki ve görev sahibi olduğunun anlaşılması için 5 ayrı kanundan söz edilmelidir.

EPDK nedir?

3 Mart 2001 tarihinde kurulan EPDK’nın bu dönemdeki adı Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu olarak belirtilir. Bu kurumun 24335 sayılı Resmî Gazete kapsamında yayımlandığı bilinen 4628 sayılı eski Elektrik Piyasası Kanunu ile bağlantılı olarak oluşturulduğu görülür. Yine 2 Mayıs 2001 tarihinde yayımlanan 24390 sayılı Resmî Gazete kapsamında 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde kurumun adı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak değiştirilmiştir. Günümüzde ise bu oluşumun yetkileri ve sorumlulukları, güncel yönetmelik olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında açıklanmaktadır. “EPDK ne iş yapar?” diyenlere ilgili kurumla ilişkili olan temel unsurlar aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Enerjinin yeterli bir şekilde üretilmesinin denetlenmesi,
  • Yine enerjinin kaliteli ve ekonomik olmasının sağlanması,
  • Üretilen enerjinin sürekli ve çevreyle uyumlu hale getirilmesi.

EPDK görev ve yetkileri nelerdir?

Güncel yönetmeliğe göz atıldığı zaman EPDK’nın görev ve yetkilerinin zaman içerisinde daha kapsamlı bir hâl aldığı söylenebilir. Belirli kanunlar çerçevesinde çeşitli sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olan kurum; doğal gaz, petrol, elektrik, LPG’ye dair denetleme ve kontrol yetkilerine sahiptir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; sıralanan unsurların yeterli, kaliteli, daha uygun maliyetli, sürekli ve çevreyle uyumlu olmasında görev üstlenir. Böylece enerji üretiminde istikrar elde edilmesi ve kalite kontrolü yapılması mümkün olur.

EPDK görev ve yetkileri arasında tüketicilere sunulan enerjilerin maliyetinin denetlenmesi de yer alır. Bu nedenle enerji kaynaklarına daha uygun fiyatlarla erişim sağlanması amacıyla maliyeti azaltma çalışmaları yürütülür. Rekabet ortamının var olduğu enerji piyasasının güçlendirilmesi, sürekli kılınması ve şeffaflık kazanması için EPDK’nin stratejilerinden yararlanılır. Bağımsız bir düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olduğu görülen kurumun yetkileri ile sorumlulukları şunlardır:

  • 6446 sayılı güncel Elektrik Piyasası,
  • 5307 sayılı LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) Piyasası,
  • 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası,
  • 5015 sayılı Petrol Piyasası,
  • 4628 sayılı EPDK’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında adı verilen kanunlar kapsamında belirlenmiştir.

EPDK kime bağlı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kamu tüzel kişiliğini koruduğu ve idari/mali özerkliğe sahip olduğu belirtilmelidir. Bu oluşuma yönelik olarak sıklıkla yanıt aranan sorulardan biri ise “EPDK bir devlet kurumu mu?” olarak öne çıkar. Bağımsız bir düzenleme ve denetleme yetkisini bünyesinde barındıran kurum, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkilidir. Dolayısıyla bu oluşumun bir kamu kurumu olmasıyla birlikte devletin vesayeti altında bulunmadığı söylenmelidir. Ayrıca EPDK, dağıtım bölgelerinde temel müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için irtibat büroları kurma hakkına sahiptir.

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