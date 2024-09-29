FED nedir, ne iş yapar? FED'in açılımı nedir?

Amerika Merkez Bankası olarak da bilinen FED, günümüzde bir başkan ve diğer komite üyeleri tarafından yönetilmektedir. Bu kuruluş Amerikan dolarının dağıtım yetkisine sahip olma gibi çeşitli roller ile sorumlulukları bünyesinde barındırır. FED faiz kararının açıklanmasında görev alan komite, ekonomik ve finansal unsurların düzenli olarak analiz edilmesinde rol oynar. Bu bağlamda küresel ekonomiyi etkileyen faiz kararının açıklanmasında yetkili olan kuruluş incelenirken, “FED'in açılımı nedir?” sorusuna cevap sunulmalı ve ilgili merkez bankasının sorumlulukları öne çıkarılmalıdır.

FED nedir?

Küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyen faiz kararının açıklanmasında görev üstlenen FED’in ne anlama geldiği merak konusudur. Bu bağlamda ilk olarak FED açılımı Federal Reserve olarak açıklanmalıdır. Dolayısıyla bu kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankaları Sistemi’ni temsil eder.

ABD Merkez Bankası olarak da bilinen FED, 23 Aralık 1913 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihte ilgili kuruluşun ortaya çıkmasında etkili olan olay, Woodrow Wilson’ın Federal Rezerv Yasası’nı imzalaması olarak belirtilir. Zaman içerisinde ise Federal Reserve’ün yetkileri, sorumlulukları ve rolleri genişletilmiştir.

Kurulduğu tarihe göre yapısal farklılıklar gösteren Amerika Merkez Bankası’nın merkezi Washington olarak açıklanır. Günümüzde aktif olarak Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtım yetkisine sahip olan kuruluş FED’dir. İlgili merkez bankasının üyeleri senede 8 defa toplantı gerçekleştirerek finansal analizler yürütür. Güncel verilere göre (Eylül 2024) Federal Rezerv Komitesi’nin üyeleri ise aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Başkan: Jerome H. Powell Başkan Yardımcısı: Philip N. Jefferson Başkan Yardımcısı ve Denetleme Sorumlusu: Michael S. Barr Üye: Christopher J. Waller Üye: Michelle W. Bowman Üye: Lisa D. Cook Üye: Adriana D. Kugler

FED ne iş yapar?

Federal Reserve’ün temel sorumlulukları ve görev alanları yaygın olarak araştırılır. Bu kurumun ABD ekonomisinde maksimum istihdam sağlamayı hedeflediği söylenebilir. Bununla birlikte pozitif uzun vadeli faiz oranlarını gündeme getirmek ve fiyat istikrarı sağlamak da FED’in sorumlulukları arasındadır. Ülkenin para politikalarının yönetilmesinde görev alan FED’in diğer yaptırımları ise aşağıdaki gibi belirtilebilir: