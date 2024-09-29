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FED nedir, ne iş yapar? FED'in açılımı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.09.2024 17:33
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Kuruluş tarihi 23 Aralık 1913 olan FED, Amerika Merkez Bankası olarak tanınır. Bu kurum, faiz kararının açıklanmasında ve önemli finansal verilerin analiz edilmesinde rol oynar. FED, ABD dolarının dağıtım yetkisini de bünyesinde barındırır. Ayrıca ekonominin yönlendirilmesinde önemli görevler üstlenen FED’in güncel yönetim kurulu üyeleri, sorumlulukları ve yaptırımları üzerine detaylı bilgi sunulması gerekir.

FED nedir, ne iş yapar? FED'in açılımı nedir?

Amerika Merkez Bankası olarak da bilinen FED, günümüzde bir başkan ve diğer komite üyeleri tarafından yönetilmektedir. Bu kuruluş Amerikan dolarının dağıtım yetkisine sahip olma gibi çeşitli roller ile sorumlulukları bünyesinde barındırır. FED faiz kararının açıklanmasında görev alan komite, ekonomik ve finansal unsurların düzenli olarak analiz edilmesinde rol oynar. Bu bağlamda küresel ekonomiyi etkileyen faiz kararının açıklanmasında yetkili olan kuruluş incelenirken, “FED'in açılımı nedir?” sorusuna cevap sunulmalı ve ilgili merkez bankasının sorumlulukları öne çıkarılmalıdır.

FED nedir?

Küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkileyen faiz kararının açıklanmasında görev üstlenen FED’in ne anlama geldiği merak konusudur. Bu bağlamda ilk olarak FED açılımı Federal Reserve olarak açıklanmalıdır. Dolayısıyla bu kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankaları Sistemi’ni temsil eder.

FED faiz kararı nedir, ne anlama gelir? FED faiz artırırsa veya indirirse ne olur? FED faiz kararı nedir, ne anlama gelir? FED faiz artırırsa veya indirirse ne olur?

ABD Merkez Bankası olarak da bilinen FED, 23 Aralık 1913 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihte ilgili kuruluşun ortaya çıkmasında etkili olan olay, Woodrow Wilson’ın Federal Rezerv Yasası’nı imzalaması olarak belirtilir. Zaman içerisinde ise Federal Reserve’ün yetkileri, sorumlulukları ve rolleri genişletilmiştir.

Kurulduğu tarihe göre yapısal farklılıklar gösteren Amerika Merkez Bankası’nın merkezi Washington olarak açıklanır. Günümüzde aktif olarak Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtım yetkisine sahip olan kuruluş FED’dir. İlgili merkez bankasının üyeleri senede 8 defa toplantı gerçekleştirerek finansal analizler yürütür. Güncel verilere göre (Eylül 2024) Federal Rezerv Komitesi’nin üyeleri ise aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  1. Başkan: Jerome H. Powell
  2. Başkan Yardımcısı: Philip N. Jefferson
  3. Başkan Yardımcısı ve Denetleme Sorumlusu: Michael S. Barr
  4. Üye: Christopher J. Waller
  5. Üye: Michelle W. Bowman
  6. Üye: Lisa D. Cook
  7. Üye: Adriana D. Kugler

FED ne iş yapar?

Federal Reserve’ün temel sorumlulukları ve görev alanları yaygın olarak araştırılır. Bu kurumun ABD ekonomisinde maksimum istihdam sağlamayı hedeflediği söylenebilir. Bununla birlikte pozitif uzun vadeli faiz oranlarını gündeme getirmek ve fiyat istikrarı sağlamak da FED’in sorumlulukları arasındadır. Ülkenin para politikalarının yönetilmesinde görev alan FED’in diğer yaptırımları ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Ekonomideki sistemsel risklerin en aza indirgenmesinde ve kontrol altına alınmasında etkilidir.
  • Bireysel ve kurumsal yatırımcıların ekonomi üzerindeki etkilerinin analiz edilmesinde rol oynar.
  • Bankacılık sistemlerinin geliştirilmesinde ve faiz oranının saptanmasında yetki sahibidir.
  • ABD dolarının dağıtımından, ödemelerde güvenli ve pratik bir şekilde kullanılmasından sorumludur.
  • Tüketicilerin harcama veya tasarruf eğilimlerinin analiz edilip denetlenmesinde görev üstlenir.
  • Enflasyon seviyesinin takip edilip olumlu yönde şekillendirilmesinde etkili olur.
  • Ekonomik dengenin kurulmasına ve tüketici haklarının yönetilmesine dair çalışmalar gerçekleştirir.
  • Yine ekonomik kalkınma politikalarının belirlenmesinde ve ülkenin para biriminin değer kazanması için strateji geliştirilmesinde rol oynar.
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