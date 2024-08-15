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Gelir belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
12.08.2024 17:06
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Günümüzde e-Devlet üzerinden pratik bir şekilde talep edilebilen gelir belgesinin belirli durumlarda direkt olarak kurumlardan alınması gerekli olabilir. Bu belgenin temel kullanım amacı ise kişinin gelir durumunun incelenmesidir. Buna ek olarak bir vatandaşın genel sağlık sigortası primi ödeyip ödemeyeceğinin belirlenmesi için gelir testi işlemi gerçekleştirilir. Ancak gelir belgesi ve gelir testi sonucu gibi belgeler temelde farklı amaçlar için kullanılır.

Gelir belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır?

SGK, kamu, serbest meslek çalışanları ile farklı sigorta sistemlerinden emekli olmuş kişiler belirli durumlarda gelir belgesine ihtiyaç duyabilir. Bu belgeye genellikle finansal işlemlerin başvurularında gereksinim duyulurken gelir belgesinin maaş bordrosu olarak da adlandırıldığı söylenmelidir. Gelir belgesini e-Devlet veya çalışma kurumlarından temin edebilen kişiler bu evrakta şahsi bilgilerinin yer aldığını görebilir. Genellikle kişiye özel olarak hazırlanan gelir belgesi ile vatandaşların prim ödeme koşullarının incelendiği gelir testi ise birbirine karıştırılmamalıdır.

Gelir belgesi nedir?

Aile gelir belgesi ve maaş bordrosu gibi isimlerle de bilinen gelir belgesi temelde bir bireyin aylık gelir durumunu yansıtır. Genellikle kişiye özel olan gelir belgesinde evrak sahibinin ayrıntılı bilgileri yazılıdır. Resmi gelir sahibi olan bir bireyin istediği zaman bu belgeyi talep etme hakkı bulunur. Finansal işlemlerde yaygın olarak kullanılan bu belgeye özellikle başvuru süreçlerinde ihtiyaç duyulur. Gelir belgesinin kullanıldığı ve talep edilebildiği çeşitli işlemler ile durumlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Kredi kartı veya kredi başvurusu
  • Vize başvurusu
  • Gelirin hangi sebeple kesintiye uğradığını öğrenme işlemi
  • KOSGEB programlarına yapılan başvurular
  • İşsizlik maaşı gibi desteklere yapılan başvurular

Gelir belgesi nasıl alınır?

Gelir belgesi SGK veya kamu çalışanları tarafından çeşitli kurumlardan talep edilebilir. Yine BAĞ-KUR çalışanları ve emekliler için gelir belgesinin alınmasını mümkün kılan farklı başvuru kanalları mevcuttur. Bu bağlamda gelir belgesinin nasıl temin edilebildiğini merak eden kişiler farklı seçenekleri aşağıdaki listeden öğrenebilir:

  • “Gelir belgesi nereden alınır?” sorusuna yanıt olan en pratik seçeneklerden biri şüphesiz e-Devlet platformudur. Kamu kurum/kuruluşlarında çalışan bireyler e-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı başlığına erişim sağlamalıdır. Buradan e-Bordro Hizmeti seçeneğine tıklayan bireyler birkaç tıkla gelir belgelerinin çıktılarını alabilir.
  • SGK çalışanı kategorisinde yer alan kişiler için en kolay ve güvenilir gelir belgesi temin etme yöntemi çalıştıkları kuruma başvurmaları olarak belirtilmelidir. Kurumun muhasebesinden talep edilen gelir belgesinde kişinin gelir durumuna yönelik olan detaylı bilgiler yer alır.
  • Serbest meslek çalışanları BAĞ-KUR’a bağlı oldukları için gelirlerini temsil eden vergi levhasını gelir belgesi olarak kullanabilir.
  • Farklı sigorta sistemlerinden emekli olan veya aktif olarak çalışan bireyler yine e-Devlet platformunu kullanarak maaş bordrolarını görüntüleyip çıktı alabilir.

Gelir testi nedir?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların mevcut gelirlerinin tespit edilmesi ile GSS yani genel sağlık sigortası primi ödemelerinin mümkün olup olmadığı belirlenir. Bu işleme verilen isim de gelir testi olarak öne çıkar.

Gelir testi yaptırmak isteyen kişiler adres kayıt sisteminde mevcut olan ikametlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı merkezlerine başvurmalıdır. Buna ek olarak e-Devlet platformu kapsamında yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri arasındaki Gelir Testi Sonucu Sorgulama seçeneğiyle bu incelemenin sonuçları kolay bir şekilde görüntülenebilir.

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Express
Anahtar Kelimeler:
e-devlet GSS belge gelir
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