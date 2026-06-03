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Hisse senedinde masraf "0"

Hisse senedi alım satım komisyonu sıfırlandı!

Hisse senedinde masraf "0"

Hisse senedi alım satım komisyonunu sıfırladık!

Borsa İstanbul’da gerçekleştireceğiniz hisse senedi alış ve satış işlemlerinizi, herhangi bir komisyon ödemeden, masrafsız bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım dünyasının karmaşık masraflarını da ortadan kaldırdık! Enpara'da hesap açılış ücreti, hesap işletim ücreti, saklama ve bakım ücretleri gibi masrafların hiçbiriyle karşılaşmazsınız.

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Hisse senedinde masraf "0" 1

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Anahtar Kelimeler:
hisse
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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