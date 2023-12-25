İletişim Başkanlığı personel alımı detayları yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı bünyesinde mütercim tercüman alınacak

İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman personeli alımı için ayrıntılar belli oldu. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ADAYLAR YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARA TABİ OLACAK

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, personel alımı, merkez teşkilatında boş bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4/B Maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde yapılacak.

Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre; 4'ü İngilizce, diğerleri Fransızca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice ve İbranice dillerinde toplam 10 mütercim tercüman istihdam edilecek.

ŞARTLAR RESMİ GAZETE'DE

Adaylarda aranan şartlara ilişkin ilan bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 mütercim tercüman personel alımı şartları için tıklayın.

(AA)





