İstanbul seçim sonuçları belli oluyor! Canlı İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saatleri 07.00 ile 16.00 arası. Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saatleri 08.00 ile 17.00 arası. Peki, İstanbul seçim sonuçları ne zaman belli olacak, belli oldu mu?

CANLI İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI



