Kasko, Sigorta ve Garanti Arasındaki Farklar Ne? Bu Farkları Bilmek Neden Önemli?

İlk olarak kasko nedir?



En basit haliyle araç sahiplerine sunulan bir güvence sistemidir! Trafik kazaları, çarpma, çarpışma ve hırsızlık gibi durumlarda devreye girer. Kısacası aracınızın başına gelebilecek olumsuz durumlara karşı maddi bir koruma oluşturur. Aracınızın değerinin yüksek olduğu durumlarda kasko yaptırmak çok önemlidir. Çünkü hasar oluşması halinde ciddi bir masraf önünüze çıkabilir. Kasko ile mali yükün altına girmeden sigorta şirketi tarafından desteklenebilirsiniz.

Fakat her kasko poliçesinin aynı olmadığını unutmamak gerekiyor. Şirkete ya da pakete göre teminat kapsamı değişir. Bu yüzden poliçedeki detaylara dikkatli bir şekilde bakmalısınız.

Sigorta ise biraz daha geniş kapsamlıdır.



Aklınıza sadece araçlar gelmemeli. Çünkü sigorta daha geniş bir alanı içerir. Sağlık, konut, hayat ve iş sigortası gibi birçok farklı türü vardır. Buradaki temel mantık, risklere karşı maddi bir güvence oluşturmaktır. Hayat her zaman beklediğimiz gibi gitmez. Ani bir olay olur ve zarara uğrayabilirsiniz. Bu zararı minimize etme aşamasında sigorta devreye girer.

Yine önemli olan şey, sigorta kapsamının poliçede net bir şekilde ifade edilmesidir. Hangi riskler var, hangileri hariç tutulmuş; dikkat etmelisiniz. İhtiyacınıza en uygun olanı bu şekilde seçebilirsiniz.

Sıra geldi garantiye!



Satın aldığımız ürünler için sunulan bir güvencedir. Elektronikler, beyaz eşyalar ya da teknolojik ürünlerde garanti kelimesini çok sık görürüz. Burada üretim kaynaklı arıza ve teknik sorun yaşanması durumunda garanti devreye girer. Ürün ücretsiz bir şekilde ya tamir edilir ya da değiştirilir.

Fakat garanti her sorunu kapsamaz. Eğer kullanıcı hatasından kaynaklanan bir sorun varsa garantiye girmez. Çünkü bu, üretim hatası değildir. Garantinin amacı, ürünün kalitesine dair bir güvence oluşturmaktır.

Kasko ve sigortayı karşılaştıralım.



Kasko ve sigortayı aynı şey sananlar yanılıyor! Aralarında çok önemli bir fark var. Aslında kasko, sigortanın bir alt türü diyebiliriz. Çünkü sadece araçlarla ilgilenir. Fakat sigorta daha geniş bir alana yayılır.

Kısacası kasko spesifik bir koruma sunuyor, sigorta ise farklı ihtiyaçlara göre çeşitleniyor. Bu ayrımı bilerek seçim yapmak çok önemli. Yanlış beklentiyle hareket etmemiş olursunuz.

Garanti ve sigortayı da karıştırmamak gerekir.



Yine sıkça karıştırılan kavramlar... Garanti, üretici ve satıcı kaynaklı sorunlarla ilgilenir. Sigorta ise dış risklere karşı bir koruma oluşturur. Mesela yeni bir bilgisayar aldınız. Kendi kendine arızalandığı zaman bu garantiye girer. Fakat bilgisayarınız çalınırsa burada sigorta gerekir.

Çoğu insan garanti olduğu için her türlü sorunun çözülebileceğini düşünüyor. Aslında durum böyle değil... Garanti sınırlı bir güvence sunar. Sigorta ise diğer riskleri de içerir.

Peki, hangisi isteğe bağlı, hangisi zorunlu?



Güvence sistemlerinin her biri aynı şekilde sunulmaz. Bazıları zorunluyken bazıları tercihe bağlı olur. Mesela araç sahipleri için trafik sigortası zorunludur. Fakat kasko yaptırmak tercihe bağlıdır. Garantiye baktığımızda da ürün satın alınırken sunulur. Aynı şekilde bazı ek garanti paketleri de olabilir. Tabii bu durum bütçede değişikliklere neden olur.

Zorunlu ödemeleri ve opsiyonel güvence ürünlerini bildiğiniz zaman bütçenizi daha rahat ayarlayabilirsiniz!