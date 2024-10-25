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Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme - Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme yapılır mı, nasıl yapılır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
24.10.2024 11:30
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SGK prim borcunu banka/kredi kartı bakiyesinden ödemek isteyen kişiler ilgili kurumun çevrim içi platformunu ziyaret edebilir. e-Devlet aracılığıyla giriş yapılabilen menüden işlem saatleri kapsamında borç yatırma aşamalarının tamamlanması mümkündür. Buna ek olarak prim borcu ödemesinin bankaların mobil uygulamaları üzerinden nasıl yapıldığı sıklıkla sorgulanır. Bu çerçevede ilgili kuruma aktarılan ödemelerin hangi güvenilir kanallar aracılığıyla yatırılabildiği açıklanmalıdır.

Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme - Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme yapılır mı, nasıl yapılır?

Günümüzde bankacılık hizmetlerinin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı bilinirken, bu kapsamda gerçekleştirilebilen işlemler arasında kredi kartından SGK borcunu yatırma seçeneği öne çıkar. Bu yöntemden yararlanan kişilerin fiziki şubelerde veya çevrim içi ortamda ilgili banka araçlarını kullanmaları mümkündür. Online ortamda tamamlanan ödemelerdeyse işlem saatlerinin dikkate alınması sayesinde birkaç dakikada prim borcu yatırılabilir. Dolayısıyla SGK tarafından açıklanan kredi kartıyla prim borcu ödemesi yapma saatleri ve işlem kanalları üzerine bilgi aktarılmalıdır.

Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme yapılır mı?

Vatandaşların SGK bünyesindeki prim borçlarını hangi ödeme yöntemlerini kullanarak ilgili kuruma yatırabildiğini araştırdığı görülür. Normal şartlarda fiziki şubelere giden kişilerin nakit veya kredi kartı seçenekleriyle ödeme işlemini tamamlamaları mümkündür. SGK kredi kartı ile ödeme opsiyonuysa geniş zaman aralığında her yerden anlık olarak prim borcunun yatırılmasını mümkün kılar.

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya e-Devlet platformundan SGK borcunun görüntülenmesi ve ödenmesi söz konusudur. Bu süreçte banka ya da kredi kartlarında mevcut olan bakiyeler kullanılabilir.

Ayrıca ilgili kurum tarafından yapılan son açıklamayla birlikte işlem saatlerinin yeniden düzenlendiği görülür. Bu kapsamda kurumun resmî web sayfasında mevcut olan kredi kartı ile SGK ödeme menüsüne geçiş yapılarak 00.15- 23.00 saatleri arasında para yatırma süreci tamamlanabilir. Belirtilen sürenin dışında aktarılan ödemelerse başvuru olarak sıraya alınıp çalışma saatleri içinde onaylanır.

Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme nasıl yapılır?

Banka ve kredi kartı bakiyesinden çevrim içi ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu borç-prim ödemesinin tamamlanması amacıyla birden fazla kanal kullanılabilir. Bu bağlamda kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme adımlarının nasıl tamamlanabildiği aşağıda sıralanmıştır:

    1. İlk seçenekler arasında ilgili kuruma e-Devlet üzerinden giriş yapılarak borç tutarının sorgulanıp ödenmesi yer alır. Bunun için resmî sitede bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması" hizmetinden yararlanılır. Ardından işlem sayfasına erişim sağlandığı takdirde borç tutarı seçilerek sisteme kredi kartı verileri aktarılır. Bu sayede birkaç dakikada güvenli ödeme kanalıyla prim borcu yatırılır.
    1. SGK borcunu kart bakiyesinden ödeyecek olanların hizmet aldıkları bankalara ait mobil uygulamaları kullanmaları mümkündür. Bu opsiyonda ilk olarak borç ödemeleri menüsünden SGK başlığının seçilmesi gerekir. Ardından T.C. kimlik numarası gibi temel bilgilerle prim miktarının görüntülenmesi ve tek tıkla tercih edilen hesaptan ödenmesi söz konusudur.
    1. SGK borç/prim ödeme işlemi fiziki ortamda da banka veya kredi kartlarıyla tamamlanabilir. Bunun için pos cihazlarının bulunduğu şubelerde temaslı ya da temassız para yatırma opsiyonlarından yararlanılabilir.
    1. Prim borcu ödemesinin otomatik olarak ilgili kuruma yatırılmasını isteyen bir vatandaşın, müşterisi olduğu bankaya talimat vermesi mümkündür. Bu seçenekten faydalanan kişiler, söz edilen tutarın ödeme günü geldiğinde SGK hesabına aktarılmasını sağlar.
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Anahtar Kelimeler:
sgk kredi kartı prim ödeme
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