Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme - Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme yapılır mı, nasıl yapılır?

Günümüzde bankacılık hizmetlerinin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığı bilinirken, bu kapsamda gerçekleştirilebilen işlemler arasında kredi kartından SGK borcunu yatırma seçeneği öne çıkar. Bu yöntemden yararlanan kişilerin fiziki şubelerde veya çevrim içi ortamda ilgili banka araçlarını kullanmaları mümkündür. Online ortamda tamamlanan ödemelerdeyse işlem saatlerinin dikkate alınması sayesinde birkaç dakikada prim borcu yatırılabilir. Dolayısıyla SGK tarafından açıklanan kredi kartıyla prim borcu ödemesi yapma saatleri ve işlem kanalları üzerine bilgi aktarılmalıdır.

Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme yapılır mı?

Vatandaşların SGK bünyesindeki prim borçlarını hangi ödeme yöntemlerini kullanarak ilgili kuruma yatırabildiğini araştırdığı görülür. Normal şartlarda fiziki şubelere giden kişilerin nakit veya kredi kartı seçenekleriyle ödeme işlemini tamamlamaları mümkündür. SGK kredi kartı ile ödeme opsiyonuysa geniş zaman aralığında her yerden anlık olarak prim borcunun yatırılmasını mümkün kılar.

Bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya e-Devlet platformundan SGK borcunun görüntülenmesi ve ödenmesi söz konusudur. Bu süreçte banka ya da kredi kartlarında mevcut olan bakiyeler kullanılabilir.

Ayrıca ilgili kurum tarafından yapılan son açıklamayla birlikte işlem saatlerinin yeniden düzenlendiği görülür. Bu kapsamda kurumun resmî web sayfasında mevcut olan kredi kartı ile SGK ödeme menüsüne geçiş yapılarak 00.15- 23.00 saatleri arasında para yatırma süreci tamamlanabilir. Belirtilen sürenin dışında aktarılan ödemelerse başvuru olarak sıraya alınıp çalışma saatleri içinde onaylanır.

Kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme nasıl yapılır?

Banka ve kredi kartı bakiyesinden çevrim içi ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu borç-prim ödemesinin tamamlanması amacıyla birden fazla kanal kullanılabilir. Bu bağlamda kredi kartı ile SGK borç/prim ödeme adımlarının nasıl tamamlanabildiği aşağıda sıralanmıştır: