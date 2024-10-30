Kredi kartı savunma sanayii katkı payı nedir?

Savunma Sanayii Destekleme Fonu, çeşitli kaynaklarla buluşturularak askeri teknolojiyle yerli silah üretiminin daha verimli hâle getirilmesini sağlar. Bu fona katkıda bulunulması amacıyla belirli dönemlerde yeni kanun tasarıları oluşturulabilir. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun da 2024 senesinin ikinci yarısında TBMM'ye sunulan bir torba yasa önerisidir. Söz edilen düzenleme önerisiyle kredi kartı, beyannameler, tapu ve noter işlemlerine yönelik olan ek ücretlendirmelerle Savunma Sanayii Fonu'nun artırılması hedeflenmiştir. Ancak güncel açıklamalara bakıldığında bu kapsamda yeni gelişmeler yaşandığı görülür.
Savunma Sanayii Destekleme Fonu, yerel çapta askeri teknolojiyle silah üretiminin geliştirilmesi amacıyla kullanılan bir kaynaktır. İlgili fonun artırılması amacıyla belirli dönemlerde yeni kaynakların aranması söz konusudur. Ekim 2024 itibariyle gündeme gelen kredi kartı savunma sanayii katkı payı teklifi de bu kapsamda oluşturulmuştur.
TBMM'ye sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, yetkili merci tarafından incelenmiştir. Söz edilen kanun teklifinin aşağıda sıralanan maddeleri içerdiği görülür:
Savunma Sanayii Fonu'nun gelir düzeyinin artırılması amacıyla TBMM'ye sunulan teklifin Ekim 2024 itibarıyla henüz uygulamaya alınmadığı görülür. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifinin ertelendiğini açıklamıştır. Güler, itirazların ardından "daha detaylı incelemeler" yapmak üzere görüşmeleri ertelediklerini söylemiştir.