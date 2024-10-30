Savunma Sanayii Destekleme Fonu, çeşitli kaynaklarla buluşturularak askeri teknolojiyle yerli silah üretiminin daha verimli hâle getirilmesini sağlar. Bu fona katkıda bulunulması amacıyla belirli dönemlerde yeni kanun tasarıları oluşturulabilir. Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun da 2024 senesinin ikinci yarısında TBMM'ye sunulan bir torba yasa önerisidir. Söz edilen düzenleme önerisiyle kredi kartı, beyannameler, tapu ve noter işlemlerine yönelik olan ek ücretlendirmelerle Savunma Sanayii Fonu'nun artırılması hedeflenmiştir. Ancak güncel açıklamalara bakıldığında bu kapsamda yeni gelişmeler yaşandığı görülür.

Kredi kartı savunma sanayii katkı payı nedir?

Savunma Sanayii Destekleme Fonu, yerel çapta askeri teknolojiyle silah üretiminin geliştirilmesi amacıyla kullanılan bir kaynaktır. İlgili fonun artırılması amacıyla belirli dönemlerde yeni kaynakların aranması söz konusudur. Ekim 2024 itibariyle gündeme gelen kredi kartı savunma sanayii katkı payı teklifi de bu kapsamda oluşturulmuştur.

TBMM'ye sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, yetkili merci tarafından incelenmiştir. Söz edilen kanun teklifinin aşağıda sıralanan maddeleri içerdiği görülür:

Gayrimenkul alım-satım işlemlerini gerçekleştiren karşılıklı taraflardan ayrı ayrı 750 TL alınması

Tapuya ilişkin çeşitli işlemleri gerçekleştiren bireylerden 375 TL talep edilmesi

Noterde birinci el araçlar tescillenirken 3 bin lira ödenmesi

Yine ikinci el grubunda yer alan araçların alım-satım işlemlerinden 1.500 TL alınması

Noterde yürütülen diğer faaliyetler için 75 TL talep edilmesi

100.000 TL ve üzeri limiti bulunan kredi kartları için senelik 750 TL katkı payı alınması

Vergi beyannameleri için damga vergisi tutarına denk gelecek şekilde ödeme yapılması

Gümrük idarelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına sunulan beyannamelerden damga vergisi miktarı kadar ek masraf alınması

Yıllık gelir vergisi beyannameleri için damga vergisi miktarının yarısı kadar ödeme yapılması

Kredi kartı savunma sanayii katkı payı teklifi kabul edildi mi?

Savunma Sanayii Fonu'nun gelir düzeyinin artırılması amacıyla TBMM'ye sunulan teklifin Ekim 2024 itibarıyla henüz uygulamaya alınmadığı görülür. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu teklifinin ertelendiğini açıklamıştır. Güler, itirazların ardından "daha detaylı incelemeler" yapmak üzere görüşmeleri ertelediklerini söylemiştir.