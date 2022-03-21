PTT havale sorgulama: PTT’ye yatan paramı nasıl öğrenebilirim?

PTT üzerinden birçok işlem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Para işlemleri dışında kargo gönderimi, fatura ödeme, kargo alımı, kira ödemeleri, emekli maaşı çekme gibi işlemlerin de PTT üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerde sıklıkla tercih edilen PTT’yi müşterisi olmayanlar da güvenli bir şekilde kullanma imkanına sahiptir.

PTT Havale Sorgulama

PTT üzerinden gelen havale işlemlerini sorgulayabilmeniz için ilk olarak E-Devlet’e giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet’e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile kolay bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Devamında takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne PTT yazın.

Karşınıza PTT hizmetleri çıkacaktır. Bu hizmetler arasında “PTTbank İnternet Bankacılığı Hesabından Havale Sorgulama ve İptal İşlemlerinin Gerçekleşmesi” hizmeti yer almaktadır.

Bu hizmete tıklayarak adınıza havale yapılıp yapılmadığını kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

PTT’ye Yatan Paramı Nasıl Öğrenebilirim?

PTT müşteri olan tüm kişiler PTT şubelerinden, PTT müşteri hizmetlerinden, PTT mobil uygulamasından veya e-Devlet üzerinden hesaplarına yatan para miktarlarını kolayca öğrenebilir. Aynı şekilde PTT müşteri olmayanlar da şifre alarak bu hizmetlerden hızlı bir şekilde yararlanabilir.

Online işlemler dışında hesabınıza yatan parayı öğrenmek için PTT şubelerine gidebilir ve T.C. kimlik numaranızı gişe görevlisine söyleyerek, hesabınıza gelen para miktarını sorgulayabilirsiniz.

PTT’den Yatan Para Ne Zaman Hesaba Geçer?

PTT’de de bankalarda olduğu gibi belli saatler içerisinde para transferi işlemleri yapılmaktadır. Hafta içi sabah saat 08:30 ile akşam saat 17:00 arası PTT üzerinden yapılan para transferleri, gönderilen hesaba anında geçmektedir. EFT ile yapılan para transferlerinde paranın karşı tarafın hesabına geçme süresi 10-15 dakikayı bulmaktadır. Havale işlemlerinde ise bu süre yalnızca birkaç dakikadır. Bankanın havale ve EFT saatleri dışında yapılan para gönderme işlemleri ise bir sonraki güne sarkmaktadır.

İsme Havale Edilen Para Nasıl Çekilir?

PTT isme havale yöntemi ile alıcı hesaba birkaç dakika içerisinde para transferi gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Adınıza yatırılan parayı çekebilmeniz için en sık tercih edilen yöntem PTT şubelerine gitmektir. Adınıza gönderilen para transferleri için işleme ait referans numarası ve nüfus cüzdanınız ile size en yakın PTT şubesini ziyaret ederek, paranızı kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca yurt içi veya yurt dışı banka hesaplarınıza yapılan para transferleri anında hesabınıza geçmektedir.

Postaneye Gitmeden Paramı Nasıl Alabilirim?

PTT şubelerine gitmeden adınıza gönderilen parayı almanın en kolay yolu ATM’lerden çekmektir. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey çipli yeni kimlik kartıdır. Kart şifresi olarak yeni kimlik çıkartma esnasında nüfus müdürlüklerinden verilen PIN şifresi girilmektedir. Size en yakın ATM’ye giderek kimlik kartınızı ATM’ye okutabilir ve adınıza gönderilen parayı kolay bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetten PTT müşteri olmayanlar da faydalanabilmektedir. Bu şekilde hem şubeye gitmenin hem de sıra beklemenin önüne geçilmektedir.

PTT’deki Parayı Banka Hesabına Aktarma

Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: