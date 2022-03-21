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PTT havale sorgulama: PTT’ye yatan paramı nasıl öğrenebilirim?

17.03.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde pek çok kişi, para gönderme ve alma işlemlerini PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü) üzerinden gerçekleştirmektedir. Yenilenen teknoloji ve dijital ortamların aktif olarak kullanılmasıyla birlikte PTT şubelerine gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden hesabınıza para gelip gelmediğini hızlı bir şekilde kontrol etmeniz mümkündür. PTT üzerinden yapılan para para işlemleri e-Devlet’e giriş yaparak kolay bir şekilde sorgulanabilir.

PTT havale sorgulama: PTT’ye yatan paramı nasıl öğrenebilirim?

PTT üzerinden birçok işlem güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Para işlemleri dışında kargo gönderimi, fatura ödeme, kargo alımı, kira ödemeleri, emekli maaşı çekme gibi işlemlerin de PTT üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlerde sıklıkla tercih edilen PTT’yi müşterisi olmayanlar da güvenli bir şekilde kullanma imkanına sahiptir.

PTT Havale Sorgulama

PTT üzerinden gelen havale işlemlerini sorgulayabilmeniz için ilk olarak E-Devlet’e giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet’e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile kolay bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Devamında takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:

  • e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne PTT yazın.
  • Karşınıza PTT hizmetleri çıkacaktır. Bu hizmetler arasında “PTTbank İnternet Bankacılığı Hesabından Havale Sorgulama ve İptal İşlemlerinin Gerçekleşmesi” hizmeti yer almaktadır.
  • Bu hizmete tıklayarak adınıza havale yapılıp yapılmadığını kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

PTT’ye Yatan Paramı Nasıl Öğrenebilirim?

PTT müşteri olan tüm kişiler PTT şubelerinden, PTT müşteri hizmetlerinden, PTT mobil uygulamasından veya e-Devlet üzerinden hesaplarına yatan para miktarlarını kolayca öğrenebilir. Aynı şekilde PTT müşteri olmayanlar da şifre alarak bu hizmetlerden hızlı bir şekilde yararlanabilir.

Online işlemler dışında hesabınıza yatan parayı öğrenmek için PTT şubelerine gidebilir ve T.C. kimlik numaranızı gişe görevlisine söyleyerek, hesabınıza gelen para miktarını sorgulayabilirsiniz.

PTT’den Yatan Para Ne Zaman Hesaba Geçer?

PTT’de de bankalarda olduğu gibi belli saatler içerisinde para transferi işlemleri yapılmaktadır. Hafta içi sabah saat 08:30 ile akşam saat 17:00 arası PTT üzerinden yapılan para transferleri, gönderilen hesaba anında geçmektedir. EFT ile yapılan para transferlerinde paranın karşı tarafın hesabına geçme süresi 10-15 dakikayı bulmaktadır. Havale işlemlerinde ise bu süre yalnızca birkaç dakikadır. Bankanın havale ve EFT saatleri dışında yapılan para gönderme işlemleri ise bir sonraki güne sarkmaktadır.

İsme Havale Edilen Para Nasıl Çekilir?

PTT isme havale yöntemi ile alıcı hesaba birkaç dakika içerisinde para transferi gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Adınıza yatırılan parayı çekebilmeniz için en sık tercih edilen yöntem PTT şubelerine gitmektir. Adınıza gönderilen para transferleri için işleme ait referans numarası ve nüfus cüzdanınız ile size en yakın PTT şubesini ziyaret ederek, paranızı kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Ayrıca yurt içi veya yurt dışı banka hesaplarınıza yapılan para transferleri anında hesabınıza geçmektedir.

Postaneye Gitmeden Paramı Nasıl Alabilirim?

PTT şubelerine gitmeden adınıza gönderilen parayı almanın en kolay yolu ATM’lerden çekmektir. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey çipli yeni kimlik kartıdır. Kart şifresi olarak yeni kimlik çıkartma esnasında nüfus müdürlüklerinden verilen PIN şifresi girilmektedir. Size en yakın ATM’ye giderek kimlik kartınızı ATM’ye okutabilir ve adınıza gönderilen parayı kolay bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetten PTT müşteri olmayanlar da faydalanabilmektedir. Bu şekilde hem şubeye gitmenin hem de sıra beklemenin önüne geçilmektedir.

PTT’deki Parayı Banka Hesabına Aktarma

Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • İlk olarak olarak E-Devlet uygulamasına giriş yapılması gerekmektedir.
  • T.C. kimlik numarası ve şifresi ile başarılı bir şekilde giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne PTT yazılmalıdır.
  • Ardından karşınıza PTT hizmetlerini kapsayan bir sayfa açılacaktır. Buradan “PTTbank İnternet Bankacılığı Hesabından Hesaba Aktarma İşleminin Gerçekleştirilmesi” bölümü tıklanmalıdır.
  • Sonrasında “Uygulamaya git” butonuna tıklamanız gerekmektedir.
  • Karşınıza PTTBank’ın internet şubesi çıkacaktır. İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra PTT hesabınızda bulunan paranızı seçeceğiniz herhangi bir bankanın hesabına kolay bir şekilde aktarabilirsiniz.

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