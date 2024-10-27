S&P 500, temelde önemli bir ekonomik parametre olarak nitelendirilir. Bu endeksin içerdiği hisseler, yatırımcıların belirli bir likiditeye sahip olan büyük firmaları incelemelerini sağlar. İlk olarak 1923 senesinde 233 hisseyi kapsayacak şekilde ortaya çıkan endeksin günümüzdeki hâlini alana kadar geliştirildiği görülür. S&P 500 endeksini oluşturan kredi derecelendirme kuruluşuysa Standard&Poor's olarak bilinir.

S&P 500 nedir?

Uluslararası borsaları takip eden kişilerin çeşitli endeksleri dikkate alarak hareketlilik gösteren hisseleri analiz etmeleri mümkündür. Bu endeks çeşitlerinde belirli bir sayıdaki en büyük şirketlerin sıralandığı söylenebilir. S&P 500 de belirtilen borsa parametrelerinin en kapsamlı olan türlerindendir.

Açılımı Standard&Poor's olan S&P, küresel çapta hizmet sunan bir kredi derecelendirme kuruluşudur. Bu kuruluş tarafından oluşturulan S&P 500 borsa endeksi kapsamında, en büyük 500 Amerikan şirketine yer verildiği belirtilebilir. Dolayısıyla ele alınan bu parametrenin Amerika hisse senedi piyasasında sıralanan şirketlerin %75'ini içerdiği açıklanır.

S&P 500 endeksi ne işe yarar?

İlk olarak 1923 senesinde 233 adet hissenin yer aldığı borsa endeksinin yayımlanmasıyla S&P listesi ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde değişkenlik gösteren ve en büyük 500 hisseyi kapsayacak şekilde düzenlenen bu parametre, Amerikan borsasında önemli konumda olan şirketleri yansıtır. Böylece borsa alanında işlem yürütenlerin belirli detayları göz önünde bulundurmaları mümkün olur. Bir yatırım tavsiyesi değil, piyasa takip aracı olan S&P 500 parametresinin sunduğu avantajlar aşağıdaki gibidir:

Amerikan borsalarında iddialı bir konumda olan mevcut şirketlerin incelenmesini sağlar.

Büyüme vadeden çeşitli hisse senetlerinin kapsamlı olarak öğrenilmesini mümkün kılar.

Çeşitlilik bakımından geniş bir skalaya sahip olan endeksin içerdiği şirketler, farklı hedefleri bulunan yatırımcılara hitap eder.

Likidite ve piyasa değeri açısından belirli şartları karşılayan hisselerin bu listeye dahil edilmesi, daha güvenilir olarak nitelendirilen yatırım seçeneklerinin keşfedilmesini kolaylaştırır.

Borsanın yanı sıra küresel ekonomideki gelişmeleri takip eden kişiler de S&P 500 parametresini inceleyerek farklı alanlarda finansal öngörüler kazanabilir.

S&P 500 hisseleri nelerdir?

Amerikan borsalarında halka açık olarak işlem gören ve belirli bir likiditeye sahip olan en büyük 500 şirketin yer aldığı S&P 500 listesinde popüler hisse seçenekleri sıralanır. Bunların arasında Apple, Microsoft ve Amazon.com mevcuttur. Ayrıca Nvidia, Alphabet ve Tesla da S&P 500 endeksinin içerdiği şirketlerdendir. Bu örneklerin Meta Platforms (class A) ve Unitedhealth Group olarak çeşitlendiği görülür.

Bu içerik hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir.