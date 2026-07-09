SGK ve Emeklilik Bilgin Ne Seviyede?

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Kolay bir soruyla başlayalım. SGK'nın açılımı ne?
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Nasıl emekli olunuyor, biliyor musun?
Yaş, gün ve sigorta süresini tamamlamak
Belirli gün süresini tamamlamak
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SGK kapsamında çalışanlar hangi sigorta kolunda olur?
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Eskiden Bağ-Kur olarak nitelenenler şu an hangi kolda değerlendiriliyor?
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Devlet memurlarının statüsü ne peki?
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Emekli maaşını neler etkiliyor?
Kaç farklı işte çalışıldığı
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EYT ne demek biliyor musun?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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Sigortalı çalışırken primleri kim yatırıyor?