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SGK ve Emeklilik Bilgin Ne Seviyede?

Emeklilik ve SGK konusunda hepimiz bir şeyler duymuşuzdur. Bazıları bu konuda daha bilgili elbette. Peki sen bu konularda neler biliyorsun?

SGK ve Emeklilik Bilgin Ne Seviyede?

SGK ve emekliliğin ne olduğunu biliyor musun?

1/9

Kolay bir soruyla başlayalım. SGK'nın açılımı ne?

Kolay bir soruyla başlayalım. SGK'nın açılımı ne?
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvence Kurumu
Sosyal Gelişim Kurumu
Sigorta Güvenlik Kurumu
Sigorta Güvence Kurumu
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Nasıl emekli olunuyor, biliyor musun?

Nasıl emekli olunuyor, biliyor musun?
Belirlenen yaşa gelmek
Belirli süre çalışmak
Yaş, gün ve sigorta süresini tamamlamak
Belirli gün süresini tamamlamak
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SGK kapsamında çalışanlar hangi sigorta kolunda olur?

SGK kapsamında çalışanlar hangi sigorta kolunda olur?
4B
4A
5A
5B
4C
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Eskiden Bağ-Kur olarak nitelenenler şu an hangi kolda değerlendiriliyor?

Eskiden Bağ-Kur olarak nitelenenler şu an hangi kolda değerlendiriliyor?
5A
5B
4C
4B
4A
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Devlet memurlarının statüsü ne peki?

Devlet memurlarının statüsü ne peki?
4C
4A
4B
5A
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Emekli maaşını neler etkiliyor?

Emekli maaşını neler etkiliyor?
Çalışılan yer
Kaç farklı işte çalışıldığı
Ödenen primler
Yaşın kaç olduğu
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EYT ne demek biliyor musun?

EYT ne demek biliyor musun?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Emeklilik Yaşı Takvimi
Emeklilik Yolu Takibi
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Sigortalı çalışırken primleri kim yatırıyor?

Sigortalı çalışırken primleri kim yatırıyor?
İşçi
Devlet
İşveren
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Prim günü ne demek?

Prim günü ne demek?
Sigorta priminin ödendiği gün sayısı
Alınan maaş sayısı
İşe giriş tarihi
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