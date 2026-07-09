SGK ve Emeklilik Bilgin Ne Seviyede?

SGK ve emekliliğin ne olduğunu biliyor musun?

1/9 Kolay bir soruyla başlayalım. SGK'nın açılımı ne? Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvence Kurumu Sosyal Gelişim Kurumu Sigorta Güvenlik Kurumu Sigorta Güvence Kurumu 2/9 Nasıl emekli olunuyor, biliyor musun? Belirlenen yaşa gelmek Belirli süre çalışmak Yaş, gün ve sigorta süresini tamamlamak Belirli gün süresini tamamlamak 3/9 SGK kapsamında çalışanlar hangi sigorta kolunda olur? 4B 4A 5A 5B 4C 4/9 Eskiden Bağ-Kur olarak nitelenenler şu an hangi kolda değerlendiriliyor? 5A 5B 4C 4B 4A 5/9 Devlet memurlarının statüsü ne peki? 4C 4A 4B 5A 6/9 Emekli maaşını neler etkiliyor? Çalışılan yer Kaç farklı işte çalışıldığı Ödenen primler Yaşın kaç olduğu 7/9 EYT ne demek biliyor musun? Emeklilikte Yaşa Takılanlar Emeklilik Yaşı Takvimi Emeklilik Yolu Takibi 8/9 Sigortalı çalışırken primleri kim yatırıyor? İşçi Devlet İşveren 9/9 Prim günü ne demek? Sigorta priminin ödendiği gün sayısı Alınan maaş sayısı İşe giriş tarihi