Şok evlerine operasyonda dudak uçuklatan ceza! Yüzlerce göçmen yakalandı: Kalabalık gruplar halinde insani olmayan koşullarda...

Göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için geçtiğimiz ay ekipler çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 797 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı. "Şok evleri" olarak adlandırılan, göçmenlerin kalabalık gruplar halinde yaşadığı evlerde yakalanan göçmenlerden birinin suç kaydı ortaya çıktı. Öte yandan evini düzensiz göçmenlere kiralayan mülk sahiplerinden biri tutuklandı. 84 mülk sahibine 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası uygulandı. İşte göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ekim ayı operasyonlarından detaylar...

YAŞAM KOŞULLARI İÇLER ACISI

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalarda düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve "şok evleri" diye nitelendirilen adresleri tespit etti.

148 adreste göçmenlerin kalabalık gruplar halinde insani olmayan koşullarda yaşadıkları belirlendi.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Bu kapsamda geçen ay hava destekli ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda yakalanan 797 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yakalanan göçmenlerin arasında 'Tehdit' suçundan suç kaydı bulunan bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

EV SAHİPLERİNE DUDAK UÇUKLATAN CEZA!

Operasyonda gözaltına alınan ve evlerini düzensiz göçmenlere kiraya veren 84 mülk sahibine ise 2 milyon 152 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

MÜLK SAHİBİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen mülk sahiplerinden biri tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 81 ev sahibi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(AA-DHA)

