Yemek kartı ile market alışverişi yapılır mı? Yemek kartı ile market alışverişi yapmak yasak mı?

İş yerleri tarafından çalışanlara verilen yemek kartı belirli bir limitle kullanılır. Bu haktan yararlanan bireyler de yemek ve gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde uygun görülen alanlardan alışveriş yapabilir. Yemek kartları için 2025 yılına yönelik olarak yapılan düzenlemelerse çalışanların bu haktan yararlanırken ne gibi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini araştırmasına yol açar. Dolayısıyla SGK Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli kılınan karar çerçevesinde yemek kartlarının marketlerde geçerli olup olmadığı açıklanmalıdır. Ayrıca prime esas kazanca tabi tutulmayan günlük yemek bedelinin kaç TL olduğu hakkında bilgi sunulmasında fayda vardır.

Yemek kartı ile market alışverişi yapılır mı?

İş yerleri tarafından çalışanlara sunulan yemek kartı opsiyonu bireyler tarafından çoklu amaçlarla değerlendirilir. Çalışanlara verilen bu hak belirli bir kullanım limitine sahiptir. Bireyler de yemek kartlarını çeşitli alanlarda bu limitlere uygun olarak kullanarak değerlendirme hakkına sahiptir.

Yetkili kurumlar tarafından hayata geçirilen yeni yönetmelikler doğrultusunda yemek kartı kullanımına yönelik olan pek çok husus araştırılır. Bunlar arasında ise çalışanların bu kartlarla market alışverişi yapmasının yasaklanıp yasaklanmadığı öne çıkar. Nitekim günümüze kadar bireylerin iş yerleri tarafından kendilerine sunulan yemek kartıyla bazı durumlarda market alışverişi yapmayı tercih ettiği görülür. Bu uygulama tercihinin temel nedeniyse çalışanların kendi öğününü hazırlaması ya da temel hakkını öncelikli gıda ihtiyaçları için kullanmak istemesidir.

“Yemek kartı ile market alışverişi yapmak yasak mı?” sorusuna net yanıt sunulması için de yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu doğrultuda Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade’nin ilgili hakkın kullanımına dair aktardığı bilgilerden söz edilebilir.

Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son düzenlemeyle yemek kartlarındaki prim ödemesinin kaldırıldığını belirtmiştir. Buna ek olarak yemek kartlarının restoran, pastane, büfe, market ve kafe gibi birçok alanda kullanılabildiği açıklanmıştır.

Yemek kartı kullanımına yönelik olan güncel yönetmeliğin detayları nelerdir?

Çalışanların yemek kartı kullanımına yönelik olarak yapılan düzenlemelerle günlük limitin prime tabi tutulup tutulmadığı merak konusu olur. Bu çerçevede bireylerin iş yerleri tarafından kendilerine sunulan haktan nasıl yararlanabildiği hakkında bilgilendirilmesi gerekir. SGK tarafından yapılan düzenlemelerle 31 Aralık 2024 tarihli ve 2024/17 sayılı genelgenin güncellendiği görülür. Buna bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 5 Aralık 2024 tarihli ve 2024/509 sayılı karar uygulama geçirilmiştir.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerlilik taşıyan bu karara göre yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek olan günlük tutarı 158 TL’dir. Çalışanların kendilerine hazır yemek ve gıda ihtiyacı için sunulan bu hakkı kafe, restoran, büfe ve marketlerde değerlendirmeleri mümkündür. Dolayısıyla yemek kartından kullanılan bedelin prime esas kazanca tabi tutulması için günlük limitin aşılmış olması gerekir. Bu durumda ise güncel yönetmelikte belirtilen formülle prime esas kazanca tabi tutulacak olan yemek bedeli hesaplaması yapılır.