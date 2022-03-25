Ziraat Bankası EFT saatleri ve ücretleri: Ziraat Bankası'ndan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Her bankanın kendine ait bir EFT saati bulunur. Ziraat Bankası’nın da belirlediği bir EFT saati mevcuttur. EFT ile para transferi işlemlerinizi bu saatler içinde kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ancak EFT saatleri dışında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bankaların EFT ücretleridir.

EFT ücretleri, bankalara göre farklılık göstermekle birlikte aktarılan tutara göre de değişir.

Peki, Ziraat Bankası üzerinden elektronik fon transferi ile gönderdiğiniz tutar, ne zaman karşı tarafa ulaşır? Ziraat Bankası’nın EFT ücretleri nelerdir?

Ziraat Bankası’ndan Başka Bankalara Para Transferi

A bankasından B bankasına para aktarma işlemi anlamına gelen EFT, Ziraat Bankası üzerinden de kolaylıkla uygulanabilir. Ziraat Bankası’ndan başka bir bankanın hesabına EFT yapmak için ister banka şubesini isterseniz de internet bankacılığını tercih edebilirsiniz. Ardından sırasıyla hesaplar, para transferi ve EFT adımlarının izlenmesi gerekir.

EFT sayfasında, para aktarımında bulunacağınız kişinin IBAN, hesap numarası, ad soyad gibi bilgilerini ve göndermek istediğiniz para tutarını seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Genel olarak EFT yaparken, alıcı kişinin bilgilerini doğru yazdığından emin olmak gerekir.

Ziraat Bankası Havale ve EFT Saatleri

Ziraat Bankası EFT saatleri hafta içi 09.00 ile 16.00 arasındadır. Benzer şekilde Ziraat Bankası havale saatleri de 09.00 ile 16.00 arasında belirlenmiştir.16.00’dan 17.00’ye kadar yapılan EFT işlemleri ise geç EFT olarak kabul edilir ve bu işlemlerden ekstra işlem ücreti alınır. Bununla birlikte mesai saatleri dışında, resmi tatillerde ve hafta sonları EFT yapılamaz. Ancak bu gibi özel günlerde, ileri zamanlı EFT talimatında bulunabilirsiniz. Yarı tatil olarak nitelendirilen günlerde ise 09.00 ve 11.00 arasında EFT yapmak mümkündür.

Ziraat Bankası'tan yapılan EFT kaç dakikada hesaba geçer?

Ziraat Bankası işlem saatleri içinde yapılan EFT, bankanın yoğunluk durumuna bağlı olarak yaklaşık birkaç dakika içinde hesaba geçer. Mesai saatleri dışında yapılan EFT ise, mesai saatlerini takip eden ilk dakikalarda karşı tarafa ulaşır. Bu nedenle EFT yaparken, saat aralıklarını göz önünde bulundurmak ve hafta sonu ya da resmi tatillere denk gelen ödemeleri bir önceki mesai saatleri içinde gerçekleştirmek gerekir.

Ziraat Bankası EFT Limiti Ne Kadar?

Her bankanın olduğu gibi Ziraat Bankası’nın da belirli bir günlük EFT limiti bulunur. Bu limit, kullanıcıların güvenliği açısından banka tarafından otomatik olarak ayarlanır. Ancak dilediğiniz takdirde banka ile doğrudan iletişime geçerek bu limiti artırmanız mümkündür. Güncel olarak Ziraat Bankası tarafından uygulanan EFT limiti, bireysel hesaplar için 200.000 TL’dir. Bu limit banka tüzel hesaplar için ise 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ziraat Bankası EFT Ücretleri Ne Kadardır?

Ziraat Bankası’ndan başka bankaya para yatırma ücreti gönderilen para tutarına bağlı olarak değişim gösterir. Şube üzerinden yapılan 1000 TL’ye kadar olan EFT işlemlerinde işlem ücreti 5.73 TL, 1000 TL ve 50 Bin TL arasındaki işlemlerde ücret 11.46 TL, 50 Bin ve üzeri para transferi işlemlerinde ise 114.60 TL’dir. İnternet şubesi üzerinden yapılan işlemlerde ise 1000 TL’ye kadar 1.14 TL işlem ücreti alınır.



