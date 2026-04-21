Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu

Altın fiyatlarında son durum! Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ederken altın ve gümüş fiyatlarını baskılıyor.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu
Hande Dağ

Altın fiyatlarında son durum... Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaları etkilerken altın ve gümüş fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve son gelişmeler...

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4833 dolar, en düşük 4785 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.16 itibarıyla 4789 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 2

Gram altın gün içinde en yüksek 6972 TL, en düşük 6906 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.02 itibarıyla 6910 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 3

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş saat 08.22 itibarıyla 79,11 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 114,16 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 4

ATEŞKESİ UZATMA İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Pakistan'a gideceğini ve müzakerelerin salı günü başlamasının planlandığını belirtti. ABD Başkanı, İran'la geçici ateşkese dair bir soruya, bu sürede bir anlaşma sağlanamaması durumunda iki haftalık geçici ateşkesi uzatmasının oldukça düşük ihtimal olduğunu kaydetti. Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar İran limanlarına yönelik ablukanın süreceğini sözlerine ekledi.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 5

Piyasalarda belirsizlik hakimken haftaya düşüşle başlayan altında denge arayışı sürüyor. Ons altında bugün de sınırlı bir düşüş öne çıkarken, gözler Orta Doğu'dan gelecek haber akışlarına çevrildi.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 6

"BU ŞARTLAR FİNANSAL STRESİ AZALTACAK, ENFLASYON KORKULARINI HAFİFLETECEK VE DAHA DÜŞÜK TAHVİL GETİRİLERİNİ DESTEKLEYECEKTİR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; altının kısa vadeli yönünün Orta Doğu'daki gerilimin azalmasına bağlı olduğunu belirten HSBC Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn "Bölgede devam eden çatışmaları sona erdirecek bir ateşkes, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarının daha düşük seviyelerde istikrar kazanması… Bu şartlar finansal stresi azaltacak, enflasyon korkularını hafifletecek ve daha düşük tahvil getirilerini destekleyecektir" diyerek, bu senaryoda sarı metal üzerindeki baskının da hafifleyebileceğini aktardı.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 7

Altının, petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği ve piyasalarda volatilitenin arttığı bir dönemde likidite sağlamak için kullanıldığını belirten HSBC Stratejisti Bohn; bu sebeple doğrudan “jeopolitik korunma” aracı olarak işlev görmediğini belirtti. Bohn, uzun vadede devam edebilecek küresel jeopolitik riskler, ülkelerin artan mali açıkları ve merkez bankalarının alımlarının ise altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürebileceğini öngördü.

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın için 3 şart: Dev bankadan dikkat çeken vurgu 9

21 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.16 itibarıyla 4789 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.02 itibarıyla 6910 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.04 itibarıyla 11.301 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.04 itibarıyla 22.603 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.17 itibarıyla 46.436 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.17 itibarıyla 114.187 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Finansal check-up: 10 soruda mali durumunuzu öğreninFinansal check-up: 10 soruda mali durumunuzu öğrenin
Kartlı ödemelerin tutarı martta 2,6 trilyon lirayı aştı!Kartlı ödemelerin tutarı martta 2,6 trilyon lirayı aştı!

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.794,10
6.794,92
% -2.28
20:09
Ons Altın / TL
211.016,19
211.115,96
% -2.4
20:24
Ons Altın / USD
4.702,95
4.703,58
% -2.43
20:24
Çeyrek Altın
10.870,55
11.109,69
% -2.28
20:09
Yarım Altın
21.673,16
22.219,38
% -2.28
20:09
Ziynet Altın
43.478,98
44.300,04
% -2.29
20:09
Cumhuriyet Altını
45.688,00
46.382,00
% -0.45
17:02
En Çok Okunan Haberler
Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

