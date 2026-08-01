Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Ağustos Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 1 Ağustos 2026 tarihinde önemli bir hareketlilik göstermektedir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekici bir düşüş yaşamıştır. Gümüşün alış fiyatı 2731.79 TL, satış fiyatı ise 2739.31 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim yüzdesi -2.26 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmanın gümüş üzerindeki etkisini göstermektedir. Gümüş, riskli bir yatırım aracı haline gelmiş olabilir.

Gümüş onsunun dolar cinsinden fiyatı da dikkate değer bir durumdadır. Alış fiyatı 57.55 Dolar, satış fiyatı ise 57.60 Dolar olarak saptanmıştır. Günlük değişim yüzdesi burada -2.42 olarak belirlenmiştir. Bu değişim, döviz kurlarındaki dalgalanmanın ve küresel ekonomik faktörlerin etkisini yansıtmaktadır.

Gümüşün gram fiyatları da düşüş trendini sürdürmektedir. Saat 10:00 itibarıyla, gümüşün gram fiyatı alışta 87.9096 TL, satışta 87.986 TL olarak ilan edilmiştir. Günlük değişim yüzdesi -2.27 olarak tespit edilmiştir. Gram gümüş, yatırımcılar için önemli bir değer saklama aracı olmayı sürdürmektedir. Ancak son günlerdeki düşüş eğilimi yatırımcıları düşündürmektedir.

Genel olarak, 1 Ağustos 2026 tarihinde gümüş fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Bu durum, gümüşün gelecekteki değerlemeleri üzerine yeni spekülasyonlara zemin hazırlıyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik veriler, gümüş fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Yatırımcıların, gümüş piyasasındaki değişimleri yakından takip etmesi gerekmektedir.