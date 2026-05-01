Bugünkü gümüş fiyatı! 01 Mayıs Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum: 01 Mayıs 2026

01 Mayıs 2026 sabah saat 10:00 itibarıyla gümüş piyasasında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlikleri takip ediyor. Global ekonomik durum hakkındaki endişeler de söz konusu. Gümüş ons fiyatı, alış fiyatı 3314.9 TL, satış fiyatı ise 3318.47 TL olarak belirlendi. Günlük değişim oranı -0.47 olarak gerçekleşti.

Gümüş onsunun uluslararası piyasalardaki değeri güncel verilere göre değişkenlik gösteriyor. Alış fiyatı 73.38 Dolar, satış fiyatı ise 73.44 Dolar olarak işlem görmektedir. Gümüş ons fiyatlarındaki genel eğilimde bir düşüş gözlemleniyor. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasada yön arayışını artırma eğiliminde.

Gümüş gram fiyatları, yerel yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Bugün için gümüş gramın alış fiyatı 106.588 TL’dir. Satış fiyatı ise 106.6751 TL olarak belirlenmiştir. Gümüş gram fiyatındaki günlük değişim oranı -0.49 olarak kaydedilmektedir. Bu durum, gümüş gibi değerli metaller üzerindeki belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Tüm bu veriler yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırabilir. Ancak dikkatli ve bilgiye dayalı kararlar almanın önemi belirginleşiyor. Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik şartların sürekli değiştiğini gösteriyor. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Gümüş, yatırım portföylerinde çeşitlendirme aracı olarak önemini koruyor.