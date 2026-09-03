Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Eylül Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 3 Eylül 2026 tarihinde piyasalardaki dalgalanmalarla dikkat çekici bir seyir izliyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş ons fiyatları, alışta 3173.91 TL, satışta ise 3177.56 TL olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi %0.69 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların gümüş piyasasına olan ilgisini artırıyor.

Gümüşün ons cinsinden değeri, yatırımcı ve analistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gümüş ons/dolar fiyatları, alışta 65.71 dolar, satışta 65.77 dolar olarak işlem gördü. Bu değerler, gümüşün uluslararası piyasalarla olan bağlantısını güçlendiriyor. Gümüş ons/dolar için günlük değişim yüzdesi %0.63 olarak belirlendi. Bu durum, döviz kurlarının metal fiyatları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları, yatırımcıların dikkatini çeken bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Saat 10:00 itibarıyla gümüş gram fiyatları, alışta 102.0687 TL, satışta ise 102.1619 TL seviyesinde işlem görüyor. Gümüş gram için günlük değişim yüzdesi %0.71 olarak belirlendi. Bu değişimler, yatırımcılar için kısa vadeli fırsatlar sunuyor. Ayrıca, piyasalardaki volatiliteyi de gözler önüne seriyor.

3 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatları, iç piyasada ve uluslararası alanda hareketli bir gün geçiriyor. Bu fiyatlar, farklı yatırımcılar için önemli göstergeler sunuyor. Gümüşün değerine yönelik beklentiler yansıtılıyor. Bu fiyatların dikkatle izlenmesi gereken bir makroekonomik faktör olduğu görülmekte. Gümüş yatırımı düşünenlerin, fiyat ve değişim trendlerini takip etmeleri gerektiği açıktır.