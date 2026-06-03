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Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasası, 03 Haziran 2026 itibarıyla dalgalı bir seyir izlemenin yanı sıra önemli fiyat değişiklikleri sunuyor. Alış ve satış fiyatları ise yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Günlük değişim yüzdeleri, gümüş talebinin nasıl seyrettiğini gösteriyor. Alış fiyatı 3413.66 TL ile Dolar karşısında 74.29 Dolar olarak kaydedildi. Yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesi gereken bir dönem başlıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Güncel Durum

Gümüş piyasası, 03 Haziran 2026 itibarıyla dalgalı bir seyir izliyor. Saat 10:00’da, gümüş fiyatlarının alış ve satış değerleri yatırımcılar açısından önemli hale geliyor. Gün içerisindeki fiyat değişiklikleri, piyasa değerlendirmeleri yapmamıza olanak sunuyor.

Bugün, Gümüş Ons fiyatları alışta 3413.66 TL, satışta ise 3417.62 TL olarak kaydedildi. Piyasanın genel yönüne bakıldığında, günlük değişim yüzdesi -1.03 olarak belirlendi. Bu azalma, yatırımcıların gümüşe olan talebinin artıp artmadığını sorgulamalarına yol açabilir.

Gümüş ons’un Dolar karşısındaki fiyatı da dikkat çekici. Bugün alış fiyatı 74.29 Dolar, satış fiyatı ise 74.36 Dolar olarak gözlemlendi. Günlük değişim yüzdesi ise -1.06 olarak kaydedildi. Bu durum, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların gümüş fiyatlarına etkisini bir kez daha gösteriyor.

Gümüş gramı (Gr) fiyatları ise alışta 109.7612 TL, satışta 109.8646 TL olarak belirlendi. Gümüş gramında günlük değişim yüzdesi -1.03 olarak ölçüldü. Bu gelişme, yerel piyasalardaki arz ve talep dengesini etkileyen faktörleri yansıtıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Haziran Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Gümüş fiyatları, 03 Haziran 2026 tarihinde düşüş eğiliminde seyrederken, yatırımcılar için önemli bir durum ortaya çıkıyor. Kısa vadeli stratejilerin gözden geçirilmesi gereken zaman gelmiş olabilir. Gümüş piyasasının dinamikleri ve uluslararası etkenler dikkatle izlenmeli. Yatırım kararları buna göre şekillendirilmeli.

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Gümüş gümüş gram
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