Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Mayıs Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında 03 Mayıs 2026 Günlük Fiyatlar ve Değişim Analizi

03 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarındaki son durum araştırılıyor. Saat 10:00’da alınan verilere göre gümüş ons fiyatı, alışta 3400.37 TL, satışta ise 3408.06 TL seviyesinde.

Gümüş ons/dolar fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 75.29 dolar, satış fiyatı ise 75.39 dolar olarak belirlenmiştir. Piyasa dinamikleri ve döviz kurları, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir.

Gümüş gram (gr) fiyatlarında benzer bir seyir gözlemleniyor. Gümüş gram alış fiyatı 109.3729 TL, satış fiyatı 109.5182 TL.

Gümüş fiyatları, döviz kurları ve ekonomik olaylarla şekillenmektedir. Yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmesi kritik öneme sahiptir.