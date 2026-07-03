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Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasasında 3 Temmuz 2026 itibarıyla dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Gümüşün ons fiyatı günlük %2,65 oranında yükselerek 2.921,16 TL seviyesine ulaşmıştır. Yerli yatırımcılar için gümüş gram fiyatındaki %2,61'lik artış, fırsatlar yaratmakta. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon korkuları sonucu yatırımcılar, güvenli liman olarak gümüşe yöneliyorlar. Uzmanlar, gümüşün gelecekte de cazip bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Çarpıcı Artışlar

3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş yaşanıyor. Saat 10:00'daki güncellemeye göre gümüş ons fiyatı alışta 2.921,16 TL. Satış fiyatı ise 2.924,68 TL seviyelerinden işlem görmekte. Bu değerler, bir önceki güne oranla %2,65’lik bir artış göstermektedir. Yatırımcılar, gümüşün değer kazanmasını önemli bir işaret olarak değerlendiriyor.

Gümüşün ons cinsinden fiyatı da değişim gösteriyor. Alış fiyatı 62,42 dolar olarak belirlendi. Satış fiyatı ise 62,48 dolara ulaşmış durumda. Günlük değişim yüzdesi %2,48’dir. Dolar bazında gümüş fiyatlarındaki bu yükseliş, döviz kuru etkilidir. Bu durum, uluslararası piyasalardaki gümüş değerini de etkiliyor.

Gümüş gram fiyatları alışta 93,9267 TL, satışta ise 94,017 TL civarında işlem görmekte. Bu fiyatlar, günlük %2,61'lik bir artış göstermektedir. Gümüş gram fiyatındaki yukarı yönlü hareket, yerli yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Bu durum gümüşe olan talebi artırmakta.

Gümüş fiyatlarındaki artışın sebepleri ekonomik belirsizliklerdir. Enflasyon korkuları da önemli bir faktördür. Güvenli liman arayışı bu dönemde yatırımcıları etkilemektedir. Yatırımcılar, genellikle bu tür dönemlerde gümüş gibi değerli metallere yöneliyor. Bu durum fiyatların yükselmesine zemin hazırlıyor.

3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak bu durumu riskler de takip ediyor. Gümüşün önümüzdeki günlerde dikkat çekici bir yatırım aracı olmaya devam edeceği öngörülmektedir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 03 Temmuz Cuma 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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