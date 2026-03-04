Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 04 Mart 2026 tarihinde, piyasada dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi. Saat 10.00 itibarıyla, gümüş ons fiyatı 3717.86 TL alış ve 3722.57 TL satış seviyelerinde işlem gördü. Bu fiyatlar, günlük değişim yüzdesinin %2.6 olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar, gümüşün ons bazındaki artan değeriyle altın ve diğer değerli metallerin takip edilmesine dikkat ediyor.

Gümüş ons ve doları arasındaki döviz cinsinden fiyat, incelendiğinde, gümüş ons/dolar alış fiyatı 84.53 Dolar, satış fiyatı ise 84.63 Dolar olarak kaydedildi. Bu değerler, gümüşün uluslararası piyasalardaki performansını gösterdi. Ayrıca dolara karşı olan değeri açısından önemli bir referans sunuyor. Günlük değişim yüzdesi %2.53 olarak belirlendi. Bu bilgiler, yatırımcılar için gümüşün döviz varlığı olarak değerlendirilmesinde kıymetli bilgiler sağlar.

Gümüş gram fiyatları açısından, alış fiyatı 119.5483 TL, satış fiyatı ise 119.6897 TL olarak belirlendi. Burada günlük değişim oranı %2.63 olarak kaydedildi. Sermaye hareketleri ve yerel piyasalardaki talep arz dengesinin gümüş gram fiyatlarını nasıl etkilediği merak ediliyor. Yatırımcılar için bu dalgalanmalar, gümüşün değerini etkileyen faktörleri anlamak açısından fırsat sunuyor.

04 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatları, hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda belirgin bir artış gösterdi. Yatırımcılar için gümüş, potansiyel bir yatırım aracı olarak önemini koruyor. Gümüşün ons, gram ve döviz cinsinden fiyatlarının izlenmesi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmede önemli bir gösterge olmaktadır.