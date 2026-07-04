Bugünkü gümüş fiyatı! 04 Temmuz Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Piyasasında Son Durum

04 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Gümüşün ons fiyatı alışta 2913,06 TL, satışta ise 2922,33 TL olarak belirlenmiştir. Bu, günlük bazda %2,47’lik bir artış anlamına geliyor. Son günlerde yükselen bu fiyatlar, gümüş yatırımcıları arasında iyimserlik yaratmaktadır.

Gümüşün ons fiyatı, Gümüş Ons / Dolar fiyatını da etkilemektedir. Alış fiyatı 62,31 Dolar, satış fiyatı ise 62,38 Dolar olarak kaydedilmiştir. Bu değer, günlük bazda %2,3'lük bir artış göstermektedir. Gümüşün TL ve Dolar cinsinden fiyatlarındaki yükseliş, küresel ekonomide artan talebi ortaya koymaktadır.

Gümüş fiyatlarındaki yükselişin bir başka göstergesi ise gümüş gram fiyatlarıdır. Gram gümüşün alış fiyatı 93,7706 TL, satış fiyatı ise 93,8759 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, günlük %2,46’lık bir artışı ifade etmektedir. Düşük faiz oranları ve artan enflasyon korkuları, gümüşe olan talebi artırmaktadır.

Bu artışın ardında yatan sebepler arasında yatırımcıların güvenli liman arayışı yer almaktadır. Ayrıca sanayi taleplerinin artışı da önemli bir faktördür. Küresel belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, gümüşün değerini artıran unsurlar arasındadır. Gümüş, değer saklama aracı olmasının yanı sıra geniş bir sanayi kullanım alanına sahiptir.

Gümüş fiyatlarındaki artış, piyasalardaki mevcut dinamiklerin bir yansımasıdır. Gümüş yatırımcıları için bu yükseliş, olumlu bir göstergedir. Gelecekteki trendleri izlemek önemlidir. Gümüş piyasası, kısa vadeli yatırımcılar için fırsatlar sunmaya devam etmektedir. Uzun vadeli yatırımcılar için de dikkate değer olanaklar mevcuttur.