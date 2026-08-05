Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, güncel durumu önemli bir gelişim gösteriyor. 05 Ağustos 2026 itibarıyla piyasada belirgin bir artış meydana geldi. Saat 10:00’da sonuçlanan veriler, yatırımcılar için dikkat çekici bir dönemi işaret ediyor. Gümüşün ons fiyatı, alışta 2936.88 TL, satışta ise 2939.92 TL olarak kaydedildi. Bu seviyelerde günlük değişim yüzdesi %3.85 olarak belirlendi. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu etkiliyor.

Gümüş onsun dolardaki fiyatı, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge. Gümüş ons için alış fiyatı 61.73 Dolar, satış fiyatı ise 61.79 Dolar seviyesine ulaştı. Bu değerler günlük değişim yüzdesi olarak %3.73'lük bir artış sunuyor. Gümüş, ülkeler arası ticarette kritik bir rol üstleniyor. Dolayısıyla, yatırımcılar için önemli bir varlık olma özelliğini sürdürüyor.

Gümüş gram fiyatları ise 94.4237 TL alış, 94.5155 TL satış seviyesinde belirlenmiş. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinde %3.84'lük bir artışı ifade ediyor. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, yerel yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu durum, piyasada gümüş alım satımında hareketliliği artırıyor.

Güncel veriler, gümüşün hem yerel hem de uluslararası piyasalarda değer kazandığını gösteriyor. Yatırımcıların mevcut durumu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca, piyasa trendlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor. Gümüşün geleceği için yapılacak analizler, yatırım stratejilerini şekillendirecektir.