FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 05 Ağustos 2026 itibarıyla dikkat çekici bir artış gösterdi. Gümüş ons fiyatı alışta 2936.88 TL, satışta ise 2939.92 TL olarak belirlendi. Gümüş gram fiyatları da 94.4237 TL alış, 94.5155 TL satış seviyelerinde gerçekleşti. Günlük değişim yüzde 3.85 olarak kaydedildi. Yatırımcı ilgisi artarken, piyasalardaki dalgalanmalar bu durumu etkiliyor. Gümüş, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda değer kazanıyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, güncel durumu önemli bir gelişim gösteriyor. 05 Ağustos 2026 itibarıyla piyasada belirgin bir artış meydana geldi. Saat 10:00’da sonuçlanan veriler, yatırımcılar için dikkat çekici bir dönemi işaret ediyor. Gümüşün ons fiyatı, alışta 2936.88 TL, satışta ise 2939.92 TL olarak kaydedildi. Bu seviyelerde günlük değişim yüzdesi %3.85 olarak belirlendi. Yatırımcıların gümüşe olan ilgisi artıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar da bu durumu etkiliyor.

Gümüş onsun dolardaki fiyatı, yatırımcılar açısından önemli bir gösterge. Gümüş ons için alış fiyatı 61.73 Dolar, satış fiyatı ise 61.79 Dolar seviyesine ulaştı. Bu değerler günlük değişim yüzdesi olarak %3.73'lük bir artış sunuyor. Gümüş, ülkeler arası ticarette kritik bir rol üstleniyor. Dolayısıyla, yatırımcılar için önemli bir varlık olma özelliğini sürdürüyor.

Gümüş gram fiyatları ise 94.4237 TL alış, 94.5155 TL satış seviyesinde belirlenmiş. Bu değerler, günlük değişim yüzdesinde %3.84'lük bir artışı ifade ediyor. Gümüş gram fiyatlarındaki yükseliş, yerel yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor. Bu durum, piyasada gümüş alım satımında hareketliliği artırıyor.

Güncel veriler, gümüşün hem yerel hem de uluslararası piyasalarda değer kazandığını gösteriyor. Yatırımcıların mevcut durumu iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ayrıca, piyasa trendlerini takip etmeleri büyük önem taşıyor. Gümüşün geleceği için yapılacak analizler, yatırım stratejilerini şekillendirecektir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 05 Ağustos Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yapamazsın' dediler, 19 yaşında patron oldu'Yapamazsın' dediler, 19 yaşında patron oldu
Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor!Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.