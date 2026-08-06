Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Ağustos Perşembe 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş, yatırımcıların ilgisini çeken değerli metallerden biridir. 6 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla gümüş fiyatlarında dalgalanmalar gözlemlendi. Saat 10:00'da gümüş ons fiyatı 2931.3 TL alış ve 2934.29 TL satış olarak belirlendi. Bu değer, gümüş ons fiyatında günlük yüzde -0.64'lük bir değişimi ifade ediyor. Piyasa koşullarındaki dalgalanmalar, gümüş alım satım işlemlerini etkiliyor.

Gümüş ons/dolar paritesinde farklı bir ölçüm birimi kullanılıyor. Alış fiyatı 61.59 Dolar, satış fiyatı ise 61.65 Dolar olarak kaydedildi. Günlük değişim yüzdesi -0.69 olarak belirlenmiştir. Bu piyasa koşulları, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini etkileyebilir. Gümüşün değerinin düşmesi bazı yatırımcılar için alım fırsatı yaratıyor. Diğerleri için ise risk faktörü artmaktadır.

Gümüşün gram fiyatları, önemli bir satış ve alış noktası olarak görülmektedir. Gümüş gram fiyatı 94.2434 TL alış ve 94.3353 TL satış olarak belirlendi. Günlük değişim yüzdesi -0.63 olarak kaydedildi. Bu değişimler, gümüşün gram cinsinden değerlendirilmesiyle benzer eğilimler göstermektedir.

Gümüş fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların alım satım stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Küresel ekonomik koşullar, enflasyon verileri ve döviz kurları, gümüş fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynamaktadır. Dolayısıyla gümüş piyasasındaki gelişmeleri takip etmek önem kazanmaktadır. Gümüş, değerini koruma ve ilave kazanç sağlama amacıyla portföylerde yer bulmaya devam ediyor. Güncel fiyat bilgileri ve piyasa trendleri izlenmeye devam etmelidir.