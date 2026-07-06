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Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

6 Temmuz 2026 tarihinde gümüş fiyatlarında dikkate değer bir düşüş yaşanıyor. Gümüş ons fiyatı 2887.22 TL alış ve 2890.64 TL satış seviyesine ulaşırken, dolar bazında da sınırlı bir değişim görülüyor. Günlük analizler, gümüşün gram fiyatının 92.834 TL olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları gözlemleyerek stratejilerini buna göre şekillendirmelidir. Gümüş fiyatlarındaki gelişmeler, dikkatle takip edilmelidir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları Günlük Analiz

6 Temmuz 2026 itibarıyla saat 10:00’da gümüş fiyatlarında önemli bir değişim görülmektedir. Bugünkü veriler, yatırımcılar için alım-satım kararları açısından önemli bilgiler sunuyor. Gümüş ons fiyatı, 2887.22 TL alış ve 2890.64 TL satış fiyatlarıyla işlem görmekte. Bu veriler, günlük olarak -0.99 oranında bir düşüş kaydediyor.

Gümüşün ons/dolar cinsinden fiyatlandırmasına bakacak olursak, alış fiyatı 61.67 dolar. Satış fiyatı ise 61.74 dolar olarak belirlenmiş. Bu verilerdeki günlük değişim yüzdesi -1.03 olarak görülüyor. Böylece, gümüşün dolar bazında sınırlı bir düşüş yaşadığı ortaya çıkıyor.

Gümüşün gram fiyatına baktığımızda, alış fiyatı 92.834 TL. Satış fiyatı ise 92.9394 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatlar, gram bazında günlük -1 değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Gümüş yatırımcıları için bu veriler, piyasanın yönü hakkında önemli ipuçları sunuyor.

6 Temmuz 2026 tarihli gümüş fiyatları, piyasalarda belirli bir düşüş eğilimi göstermektedir. Yatırımcılar, dalgalanmaları ve gümüşün gelecekteki potansiyel hareketlerini dikkatle takip etmelidir. Özellikle döviz kurlarındaki değişimler, gümüşün ons fiyatını etkilemeye devam ediyor. Yerel piyasalarda TL bazındaki fiyatlar, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmekte önemli rol oynuyor.

Bugünkü gümüş fiyatı! 06 Temmuz Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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