Bugünkü gümüş fiyatı! 7 Ekim Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları üzerine güncel değerlendirme yapılmaktadır. 07 Ekim 2026 tarihi itibarıyla gümüş piyasalarında önemli değişimler gözlemleniyor. Saat 10:00'da, gümüş ons fiyatları alışta 2973.14 TL, satışta ise 2977.31 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gümüş ons fiyatlarının ABD Doları karşısındaki değeri alışta 60.45 Dolar, satışta ise 60.51 Dolar olarak belirlenmiştir. Gümüş ons/dolar paritesinde günlük değişim yüzdesi %1.45 azalma göstermektedir. Bu durum uluslararası piyasalardaki talep ve arz dengesine bağlanabilir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da etkili olmaktadır.

Gümüş gram fiyatları dikkat çekici bir azalma sergiliyor. Alış fiyatı 95.6139 TL, satış fiyatı ise 95.7088 TL seviyelerine ulaşmıştır. Günlük değişim yüzdesi ise %1.37 olarak belirlenmiştir. Bu belirsizlik ortamında yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Gümüş, hem endüstriyel hem de bireysel yatırımcılar için değer saklama aracı olarak önem taşımaktadır. Güncel fiyat hareketleri ve ekonomik veriler dikkate alınarak yatırım kararları verilmelidir. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve güncel gelişmeleri takip etmeleri önemlidir. Risk yönetimi açısından bu durum son derece önemlidir.