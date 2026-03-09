Bugünkü gümüş fiyatı! 09 Mart Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 09 Mart 2026 tarihi itibarıyla dikkat çekici veriler mevcut. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı, alış yönünde 3695.71 TL, satış yönünde ise 3700.83 TL olarak işlem görmekte. Bu değer, gün içinde %0.07'lik bir artış göstermekte. Gümüş fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Piyasalarda olumlu bir hava oluşuyor.

Gümüşün ons/dolar bazındaki fiyatları da önemli. Alış fiyatı 83.86 Dolar, satış fiyatı 83.95 Dolar olarak kaydediliyor. Bu fiyatların günlük değişim yüzdesi %0.05. Bu durum gümüşün dolar karşısındaki istikrarını koruduğunu gösteriyor.

Gümüş gram fiyatları da sabah itibarıyla önemli bir yükseliş sergiliyor. Gümüş gramı, alış yönünde 118.8571 TL, satış yönünde 118.9847 TL olarak belirlenmiş. Günlük değişim yüzdesi ise %0.09 olarak kaydedilmiş. Gümüş gramındaki bu artış, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırıyor.

09 Mart 2026 itibarıyla gümüş fiyatları istikrarlı bir seyir izliyor. Piyasalardaki dalgalanmaları ve yatırımcı davranışlarını takip edenler için bu değerler önemli bir gösterge. Gümüş, yatırım aracı ve endüstriyel kullanımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu durum, gümüşün uzun vadeli değerini koruma beklentilerini artırmakta. Yatırımcılar bu gelişmeleri yakından takip ediyor.