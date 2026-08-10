Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Ağustos Pazartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş Fiyatları 10 Ağustos 2026

10 Ağustos 2026 tarihinde gümüş piyasasında önemli hareketler gözlemlendi. Saat 10:00 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 3064.63 TL’den alış, 3068.22 TL’den satış ile işlem gördü. Bu fiyat, günlük bazda %1.09’luk bir artışı ifade ediyor.

Gümüş ons/dolar fiyatında da istikrar dikkat çekti. Alış fiyatı 64.23 dolar, satış fiyatı ise 64.29 dolar olarak belirlendi. Bu durum, gümüş onsunun döviz kurlarındaki etkisini ortaya koyuyor. Gümüş ons/dolar fiyatı için günlük değişim yüzdesi %1.07 olarak kaydedildi.

Gram gümüş fiyatları da önemli bir performans sergiledi. 10:00 itibarıyla gram gümüş, 98.5395 TL alış ve 98.6315 TL satış fiyatlarıyla işlem gördü. Bu veriler, gram gümüşün %1.09’luk bir günlük değişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Gümüş fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve TL bazındaki artışlar, emtia piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak dikkat çekiyor. Bugünkü veriler, gümüşün yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edileceğini gösteriyor. Piyasa dinamiklerini etkileyen birçok faktör mevcut. Gümüş fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.