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Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

10 Ekim 2026 tarihi, gümüş piyasalarında dikkat çeken veriler sunuyor. Güncel gümüş ons fiyatları alış 2987.91 TL, satış 3005.37 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim %2.78 artış gösteriyor. Gümüş talebindeki artış ve yatırımcı güveni, fiyatlardaki yükselişin arkasındaki nedenler arasında. Ayrıca, gümüş gr fiyatları da önemli bir artış kaydetmiştir. Yatırımcıların bu verileri takip etmesi ve analiz yapması kritik öneme sahiptir.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş piyasalarında 10 Ekim 2026 tarihi önemli verilere sahiptir. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları güncel durumu göstermektedir. Gümüş ons fiyatları alış 2987.91 TL, satış 3005.37 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim ise %2.78 oranında bir artış göstermektedir. Bu artış, gümüş talebi ve yatırımcı güveninin yeniden canlanmasıyla ilişkilidir.

Gümüş ons/dolar paritesi de dikkatle izlenmelidir. Alış fiyatı 60.8, satış fiyatı 60.84 seviyelerindedir. Günlük değişim yüzdesi %2.77 olarak kaydedilmiştir. Bu değerler, uluslararası piyasalar ve döviz kurlarıyla etkileşim içindedir. Gümüş değerinde ortaya çıkan dalgalanmaların önemli bir göstergesidir. Yatırımcılar, döviz hareketleri ve ekonomik verilerle gümüş fiyatları arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurmalıdır.

Gümüş gr fiyatları da önemli verilerdir. Alış fiyatı 96.3101 TL, satış fiyatı 96.3735 TL olarak belirlenmiştir. Bu ürünün günlük değişimi %2.79 oranında bir artış göstermektedir. Bu yükseliş, gümüşün fiziksel talebinin artmasından kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar, gümüşü güvenli bir liman olarak değerlendirebilir.

10 Ekim 2026 tarihindeki gümüş fiyatları ve günlük değişim oranları, yatırım stratejileri için dikkate alınmalıdır. Gümüş, yatırımcılarına potansiyel kazanç fırsatları sunmaktadır. Ancak dikkatli analiz ve takip gerektiren bir piyasa olmaya devam ediyor. Yatırımcıların gümüş fiyatlarındaki değişimleri ve dalgalanmaları dikkatlice izlemeleri önemlidir. Kararlarını bu bilgiler doğrultusunda şekillendirmelidirler.

Bugünkü gümüş fiyatı! 10 Ekim Cumartesi 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar? 1

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Gümüş gümüş gram
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