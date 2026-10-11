Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Ekim Pazar 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş yatırımcıları için 11 Ekim 2026 tarihi heyecan verici bir gün oldu. Saat 10:00 itibarıyla gümüş fiyatları dikkat çekici değişimler gösterdi. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, bu değişimlerin temel nedenleri arasında yer aldı. Gümüş ons fiyatı, 2987.91 TL'den alış, 3005.37 TL'den ise satış fiyatı ile işlem gördü. Bu, günlük bazda %2.78'lik bir artışa işaret ediyor. Piyasanın belirsizlikleri, fiyat artışında önemli bir faktör. Enflasyon ve jeopolitik riskler de etkili oldu.

Gümüş ons / dolar fiyatı, 60.80 USD'den alış, 60.84 USD'den satış fiyatı ile işlem gördü. Günlük değişim yüzdesi ise %2.77 olarak kaydedildi. Dolar karşısında gümüşün değerindeki artış dikkat çekici. Bu tür dalgalanmalar, yatırımcılar için fırsatlar sunuyor. Ancak aynı zamanda belirli riskleri de beraberinde getiriyor.

Gümüş gram fiyatları, alışta 96.3101 TL, satışta ise 96.3735 TL'den işlem gördü. Bu değer, günlük %2.79'luk bir artış gösterdi. Gram fiyatlarının artışı, yerel yatırımcıların ilgisini artırıyor. Altın ile birlikte gümüşün değer kazanması, madencilik ve sanayi alanlarına olumlu katkılar sağlayabilir.

Gümüş, tarihsel olarak değerli bir yatırım aracı oldu. Günümüzde de yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Fiyatlardaki artış, endüstriyel kullanım alanlarına talep ile destekleniyor. Ayrıca fiziksel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor.

11 Ekim 2026 itibarıyla gümüş fiyatları yükselişini sürdürüyor. Piyasalardaki olumlu hava bu yükselişi pekiştiriyor. Yatırımcıların dalgalanmaları dikkatle takip etmesi önemli. Bu, gümüş piyasasında daha etkin stratejiler izlemelerine yardımcı olur. Gümüş yatırımı ile ilgili trendler ve fiyat değişiklikleri yakından izlenmelidir.