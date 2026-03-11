FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Gümüş

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 11 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor. Gümüş ons fiyatı 3855,6 TL alım ve 3860,85 TL satış değerleriyle öne çıktı. Ayrıca, gümüş gramı 123,9578 TL alış ve 124,0569 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Bu durum, dalgalı piyasa koşullarının etkisiyle yatırımcılar için önemli değişimler sunuyor. Dolar bazındaki gümüş fiyatları da dikkatle takip edilmeli.

Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 11 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekici bir tablo sunuyor. Gümüş onsun alış fiyatı 3855,6 TL, satış fiyatı ise 3860,85 TL. Bu değerler günlük bazda -0.84 yüzdelik bir değişim gösterdi. Fiyatlardaki düşüş, piyasalardaki dalgalanmanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gümüşün dolar karşısındaki değeri de önemli değişiklikler gösteriyor. Gümüş ons/dolar fiyatları itibariyle alış değeri 87,48 dolar, satış değeri ise 87,55 dolar. Bu durum günlük değişim yüzdesi -0.88 olarak kaydedilmiştir. Dolar bazındaki hafif düşüş, gümüş yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken bir husus öne çıkıyor.

Gümüş gram fiyatı da yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu. Saat 10,00 itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 123,9578 TL, satış fiyatı ise 124,0569 TL. Gram fiyatlarındaki günlük değişim oranı -0.86 olarak görülüyor. Bu düşüş, gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için karar süreçlerinde etkili olabilir.

11 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak değişim göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bu dalgalanma, ilerleyen günlerde belirsizlik yaratıyor. Gümüş fiyatları, genel ekonomik durum ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?İmarlı arsa getirisi, finansal araçları geride mi bıraktı?
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gümüş gümüş gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.