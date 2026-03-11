Bugünkü gümüş fiyatı! 11 Mart Çarşamba 2026 gümüşün güncel fiyatı ne kadar?

Gümüş fiyatları, 11 Mart 2026 tarihinde yatırımcıların merakla takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor. Saat 10.00 itibarıyla gümüş ons fiyatları dikkat çekici bir tablo sunuyor. Gümüş onsun alış fiyatı 3855,6 TL, satış fiyatı ise 3860,85 TL. Bu değerler günlük bazda -0.84 yüzdelik bir değişim gösterdi. Fiyatlardaki düşüş, piyasalardaki dalgalanmanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Gümüşün dolar karşısındaki değeri de önemli değişiklikler gösteriyor. Gümüş ons/dolar fiyatları itibariyle alış değeri 87,48 dolar, satış değeri ise 87,55 dolar. Bu durum günlük değişim yüzdesi -0.88 olarak kaydedilmiştir. Dolar bazındaki hafif düşüş, gümüş yatırımcıları için dikkat edilmesi gereken bir husus öne çıkıyor.

Gümüş gram fiyatı da yatırımcıların merak ettiği bir diğer konu. Saat 10,00 itibarıyla gümüş gramının alış fiyatı 123,9578 TL, satış fiyatı ise 124,0569 TL. Gram fiyatlarındaki günlük değişim oranı -0.86 olarak görülüyor. Bu düşüş, gümüş alım satımı yapan yatırımcılar için karar süreçlerinde etkili olabilir.

11 Mart 2026 tarihinde gümüş fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere paralel olarak değişim göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların dikkatli olması gereken bu dalgalanma, ilerleyen günlerde belirsizlik yaratıyor. Gümüş fiyatları, genel ekonomik durum ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte yatırımcıların ilgisini çekmeye devam edecek gibi görünüyor.